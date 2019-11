Les funeràries gironines facturen 17 milions el 2018, un 5% més

El sector funerari de la província de Girona va facturar el 2018 un total de 17 milions d'euros, cosa que suposa un 4,80% més que el 2017, quan va facturar un milió menys. Són dades d'Asfuncat (Associació d'empreses de Serveis Funeraris de Catalunya), l'associació que representa el 90% dels serveis funeraris a Catalunya- a les comarques gironines són Mémora Girona, Funerària Alt Empordà SL i SF Integrals Girona (Grup Àltima).



190 milions a Catalunya

En àmbit



Més presència de dones

Segons un informe recent de Panasef, la patronal funerària estatal, el 26% dels treballadors del sector a tot Espanya són dones.

N'hi treballen 2.939 d'una plantilla total d'11.130; un avenç, en el fons, ja que fa 10 anys la presència femenina al sector era insignificant. Les dones estan situades bàsicament als departaments d'administració i d'atenció a les famílies. Ara bé: només el 18% dels 642 llocs d'alta direcció estan ocupats per dones, i només l'11,64% dels operaris funeraris són dones. La quota encara és molt baixa, però amb tendència creixent a Catalunya, com demostren, per exemple, les dades de la província de Tarragona, on les tres principals empreses associades (Tarragona, Reus i Tortosa) estan dirigides per dones.

Tot i que encara queda molta feina per fer, la feminització va guanyant terreny en un sector tradicionalment masculí.

En aquest context, l'associació va obrir fa un any una borsa de treball per als professionals de diverses especialitats funeràries. El 31% tenen perfil d'agent funerari, el 27% tanatopràctic, el 19% tanatoestètic i el 22% altres perfils. Del total de persones inscrites, el 77% tenen menys d'un any d'experiència, i només el 10% més de cinc.



Més incineracions

El 2018, a la província de Girona hi va haver un total de 4.271 defuncions gestionades per Asfuncat, un 1,4% més que el 2017. D'aquestes, 1.665 van ser incineracions, un 2,7% respecte al 2017 (n'hi va haver 1.060) i un 40% més repecte a fa 10 anys.

Els crematoris de Catalunya ja realitzen cada any pràcticament 30.000 incineracions, el 43% del total. Això suposa 5 punts més que la mitjana estatal i un creixement en l'últim any del 7,9%. El sector funerari preveu que el 2025 s'incinerin 6 de cada 10 difunts.

Pugen les assegurances

Segons dades d'Unespa, la patronal estatal d'asseguradores, un de cada quatre gironins té una assegurança de decessos (25,33%), un 2,44% més que l'any anterior.

A la resta de Catalunya, el 35% dels habitants de la província de Barcelona en tenen, a Tarragona el 38% i el 25% a Lleida. Catalunya està lleugerament per sota la mitjana espanyola, on el 45% de la població és titular d'una pòlissa.

A Espanya, els serveis funeraris es graven amb un IVA d'un 21%, el tipus general, mentre que a la majoria de països europeus, n'estan exempts o s'hi aplica un tipus reduït. Aquesta és una de les principals demandes del sector.