La incapacitat temporal costa 118 milions a les empreses de Girona

La incapacitat temporal (IT) a la feina ha costat a les empreses gironines 118,7 milions d'euros en el queportem d'any segons dades que es van desprendre de l'enquesta de costos laborals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La incapacitat temporal, tal i com està definida a Espanya, és la situació en què es troba una persona treballadora a causa d'una malaltia comuna o professional, o un accident, sigui o no de treball, amb caràcter temporal, que necessiti assistència sanitària i que no pugui realitzar el seu treball. Aquesta situació d'impossibilitat del treballador s'oficialitza mitjançant el document de baixa.

En àmbit català, la IT va suposar uns costos a les empreses catalanes que van pujar als 1.155 milions d'euros, un 9% més que en el període interior. A nivell territorial, el cost anual va ser de 588,4 milions d'euros a Barcelona, 114 a Tarragona i 66,1 milions d'euros a Lleida.



Pimec denuncia les xifres

La patronal Pimec va denunciar com a «molt negatives» aquestes xifres. «Les empreses no poden seguir patint els efectes negatius, tant econòmics com estructurals i d'activitat, provocats per l'abstensisme laboral». Segons la patronal, el cost anual mitjà per empresa puja fins a 1.023,35 euros.

D'acord amb les dades que recull el baròmetre de Pimec, l'absentisme provoca un augment de costos però també «dificultats en la gestió personal i la sobrecàrrega dels treballadors».

Per a Pimec, l'absentisme i la incapacitat temporal han de ser una «qüestió de primer ordre en l'agenda política i econòmica dels propers mesos» perquè és un factor de preocupació per a les empreses i pels treballadors, «pels prejudicis en les despeses directes i indirectes que els genera».

Per sectors, la indústria és la que registra més absentisme, seguida dels serveis i la construcció.

Segons un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad fet amb dades de l'INE, Catalunya és una de les comunitats que lidera l'absentisme laboral a Espanya, amb 183.000 catalans (5,3%) que no van a la feina cada dia de mitjana, la qual cosa va comportar la pèrdua de gairebé 81 milions d'hores de feina en el primer trimestre de l'any 2019.