Com comprar accions per a guanyar diners en Borsa

Si analitzem aquests dies l'evolució de l'Ibex 35, l'índex principal de la borsa espanyola i on milers d'espanyols tenen algun tipus d'inversió, ja sigui en accions o en fons, podríem pensar que tot és positiu. Dels nivells pròxims als 9.200 punts en els quals oscil·la aquests dies als 8.550 amb el que ho va fer en la primera sessió de l'any, la del 2 de gener, mitjana un guany aproximat del 7,5% en tot just 10 mesos.

Però si analitzem l'evolució en aquest període veiem que la realitat actual d'invertir en Borsa en l'Ibex 35 no és tan senzilla. El 18 d'abril, per exemple, va arribar a un màxim de 9.581,90 punts i en canvi fa poc més de tres mesos, el 15 d'agost, el seu preu era el més sota de l'any 8.519 punts. Aquesta evolució, extrapolable a tots els principals índexs de Borsa de tot el món, defineix la situació actual del mercat, la volatilitat i els canvis de tendència.



Tria el termini de la inversió

En aquesta conjuntura la complexitat i risc de guanyar diners en Borsa és encara més complex, però per a res impossible. Però en aquest objectiu hem de definir dues clares estratègies, a llarg termini i a curt termini. En la primera la cartera és més estable. Podem fer vendes i compres dins de la cartera en qualsevol moment, però l'horitzó és que l'acció guanyi valor dins d'un termini dilatat.

En el curt termini, la inversió és més especulativa. Es busca aconseguir guanys en curt termini comprant barat i venent quan s'aconsegueix petites plusvàlues, aprofitant aquests canvis d'un mercat volàtil. Si en tota inversió en Borsa tenir coneixements elevats o estar assessorat per part de professionals és fonamental, en el curt termini és encara més pel seu risc més elevat.



Estratègies a llarg termini

En el llarg termini el que es busca són valors amb potencial de pujada per la seva generació d'ingressos o per estar barates per diferents conjuntures de mercat. En aquest cas l'estratègia requereix un menor seguiment diari de l'evolució de les accions i centrar-se en la selecció de les quals aniran incorporant o sortint de la cartera.

Els punts recomanables en aquesta estratègia són els següents:

En primer lloc, no triar només poques accions diferents, sinó fer una cistella de diversos valors per a diversificar riscos.

En segon lloc, la necessitat de tenir liquiditat per a poder anar afegint a la teva cartera noves oportunitats d'inversió.

I, en tercer lloc, tenir paciència, saber esperar el termini adequat fins que creguem que esgoti la seva pujada i llavors vendre.

En aquesta mena d'estratègia el cost en comissions de compravenda de l'agència o societat de bossa amb la qual treballem és menys important, perquè no són moltes les operacions que es realitzaran periòdicament. Si són més important altres despeses com els de custòdia de les accions.



Estratègies a curt termini

En el curt termini, la inversió és més especulativa i el tipus de cartera canvia contínuament. No es busquen importants guanys en el llarg termini sinó sumar molts petits guanys en el curt, comprant i venent constantment.

Si en la primera estratègia prevalia l'anàlisi fonamental, el de les característiques econòmiques de l'empresa en la qual s'inverteix, en el curt termini és l'anomenada anàlisi tècnica, en el qual s'estudien les gràfiques amb el propòsit de predir futures tendències.

En aquesta mena d'estratègia sí que és més important triar un servei de compravenda econòmic o de tarifa plana, ja que el nombre d'operacions és molt elevat.



Una altra opció, invertir per dividend

Existeix una altra opció d'inversió, no basada tant en l'augment del valor de les accions, sinó en els dividends que paguin les companyies en les quals s'inverteix.

En aquest sentit es busquen empreses que reparteixin bona part del seu benefici als seus accionistes, normalment en percentatges que superin el 4%-5% del seu valor.

Però també que siguin més estables en la seva cotització, que el seu preu no oscil·li tant. Valors d'empreses elèctriques o d'infraestructures (aigua, autopistes), són els més susceptibles d'aquesta mena d'inversió. El seu major risc està en el fet que el preu de les accions baixi per sobre del que es cobra per dividends.

Invertir en accions és fer-ho en actius de risc, però fins i tot en moments d'incertesa, sempre ben preparat i assessorat es pot buscar aconseguir beneficis a llarg i a curt termini.