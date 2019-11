IAG compra Air Europa per mil milions d'euros

IAG ha comprat Air Europa per 1.000 MEUR a través d'Iberia, segons ha anunciat la companyia a través d'un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. D'aquesta manera, IAG espera transformar el 'hub' de Madrid en un "veritable rival" per als quatre més grans d'Europa com són Amsterdam, Frankfurt, Londres Heathrow i París Charles de Gaulle i reposicionar-se en el mercat d'Europa a Amèrica Llatina i el Carib. L'operació ofereix unes "significatives potencials sinèrgies" pel que fa a costos i ingressos i el benefici per acció augmentarà durant el primer any complet i la rendibilitat sobre el capital invertit el quart any. Està previst que el tancament de l'operació es faci la segona meitat del 2020.

El conseller delegat d'IAG, Willie Walsh, ha afirmat que l'adquisició d'Air Europa suposa afegir a IAG "una nova aerolínia competitiva i rentable" que ha de permetre fer de Madrid un 'hub' europeu i assolir el lideratge a l'Atlàntic Sud. "Estem convençut que Air Europa representa un encaix estratègic per al grup", ha afirmat.

El conseller delegat de Globalia, Javier Hidalgo, ha afegit que suposa un "enfortiment del present i futur de la companyia" i el conseller delegat d'Iberia, Luis Gallego, ha indicat que l'operació és "d'una gran importància estratègica per al 'hub' de Madrid, que durant els darrers anys s'havia quedat per darrera d'altres europeus".

Air Europa opera vols regulars nacionals i internacionals a 69 destins, incloses rutes europees i de llarga distància a Amèrica Llatina, els Estats Units, el Carib i el nord d'Àfrica. El 2018 Air Europa va generar ingressos per valor de 2,1 MEUR i un guany operatiu de 100 MEUR. Va transportar 11,8 milions de passatgers i va finalitzar l'any amb una flota de 66 avions.