Préstec de 35 milions a Cañigueral per fer més sostenible la planta de Vilamalla

Costa Brava Mediterranean Foods ha escollit BBVA com a soci estratègic per formalitzar, a través de la subsidiària Frigorífics Costa Brava, el primer préstec sostenible per una companyia del sector carni per import de 35 milions d'euros. Aquest préstec s'ha tancat d'acord amb les directrius que marquen els Sustainability Linked Loan Principles (Préstecs vinculats a la Sostenibilitat), que fixa la Loan Market Association (LMA), organisme que treballa per la transparència del mercat a Europa i el Pròxim Orient. Amb aquesta operació de finançament, Costa Brava Mediterranean Foods busca optimitzar la seva planta de Vilamalla i adaptar-se als més alts estàndards de sostenibilitat.



Què és un préstec sostenible

L'operació és un finançament bilateral sota el format Préstec ESG-linked (de les sigles en anglès Environmental, Social and Governance); és a dir: el tipus d'interès va lligat a l'evolució de paràmetres de sostenibilitat de la companyia. D'aquesta manera, si es produeixen millores sobre la seva avaluació de sostenibilitat inicial, es redueix el tipus d'interès del préstec. Un consultor de sostenibilitat independent emetrà un informe anual que analitzarà el grau de compliment del grup en qüestions ambientals, socials i de bon govern. Gràcies a aquest préstec, la companyia podrà efectuar inversions relacionades amb els processos d'especejament, emmagatzematge i congelació, centrades en solucions tecnològiques 4.0, que suposen optimitzacions mediambientals per afavorir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU. El préstec obre la porta de la sostenibilitat al sector carni, un sector que representa el 22,1% de tota la indústria alimentària espanyola, segons dades de l'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (Anice), afirmen des de BBVA. En aquesta línia, Joan Piera, director Regional Catalunya Banca d'Empreses i Corporacions del BBVA, assenyala que «el nostre compromís amb el medi ambient i el nostre afany per ajudar a finançar projectes que siguin sostenibles es veuen clarament reflectits en aquest préstec». «El carni –afegeix– és un dels sectors amb indústries més importants del nostre país i estem convençuts que en els propers dies empreses similars es començaran a sumar a aquest camí de transició energètica».



Innovació i sostenibilitat

Grup Cañigueral és un holding de caràcter familiar amb més de 50 anys d'història, especialista en carns i elaborats carnis. D'origen català, opera internacionalment sota la marca Costa Brava Mediterranean Foods. Va ser la primera companyia espanyola homologada per exportar carn de porc als Estats Units.

Actualment, el grup té implantació en més de 50 països. Les cinc companyies que en formen part ofereixen tant solucions alimentàries pràctiques com saludables, en què la innovació i la sostenibilitat són pilars fonamentals.

El BBVA va formalitzar a l'agost un acord de finançament sostenible amb cellers Osborne, amb seu a Andalusia. Amb l'operació amb Cañigueral, són projectes pioners en els seus respectius sectors, que «fan que el BBVA es consolidi com una de les entitats més actives a escala global i líder espanyol pel que fa a finançament sostenible», indiquen fonts del banc, que el 2018 va intervenir en disset operacions sostenibles a Europa i als Estats Units.