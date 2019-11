L'atur puja un 9% a Girona i tanca l'octubre amb 36.800 persones desocupades

L'atur registrat a la província de Girona el mes d'octubre va pujar de 2.982 persones, un 8,82% més respecte al mes anterior segons dades publicades ahir pel Ministeri de Treball. Un total de 36.809 persones busquen feina. L'alentiment de l'economia i la finalització de la temporada turística d'estiu expliquen l'augment de l'atur a l'octubre. I és que de fet, és el sector serveis el que més va pujar en nombre de persones aturades (2.606 persones). Aquestes dades situen les comarques gironines com la segona demarcació on més es va incrementar l'atur.



Més desocupats al sector serveis

Per sectors, on més va pujar la xifra de desocupats gironins va ser al sector serveis, cosa que confirma que l'acabament de la temporada turística repercuteix directament en el nombre de persones que es queden sense feina. 26.567 persones del sector serveis busquen feina.

La indústria i l'agricultura també van augmentar lleugerament el nombre de persones aturades durant el mes d'octubre (140 i 196 persones respectivament). Per altra banda, la construcció va ser l'únic sector el qual va disminuir el nombre d'aturats (35).

Tot i així, van ser els sectors que concentren major nombre d'aturats. 3.623 persones busquen feina al sector industrial i 3.413 al sector de la construcció.

Pel que fa als beneficiaris de prestacions, a Girona hi va haver 22.246 beneficiaris: 11.973 persones es van beneficiar d'una la pensió contributiva, 8.960 del subsidi i 1.313 de la Renda Activa d'Inserció (RAI).



El 55% dels aturats són dones

Del total de 36.809 persones que busquen feina a Girona, un 55% són dones (20.264). Per trams d'edat, gairebé un de cada inscrits a les llistes de l'atur van ser joves menors de 25 anys(3.377). Les dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social van recollir també les dades d'evolució de les contractacions. A Girona, durant l'octubre es van registrar un total de 26.287 contractes nous, un 3,3% més que el mes de setembre. La contractació va continuar amb la tendència de ser temporal. D'aquests, 21.594 van ser temporals i 4.693 indefinits (aproximadament 8 de cada 10).



A Catalunya també puja

A Catalunya l'aturar va pujar el mes d'octubre en 14.644 persones respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 387.267. Aquestes xifres van suposar un increment de gairebé el 4% mensual. En comparació en el mateix període de l'any passat, els aturats es van reduir en 3.930 persones, un 1% de reducció interanual. En xifres absolutes, l'increment d'aturats va ser similar al de l'octubre de 2017 (14.698 persones) i del 2011 (14.628) però cal remuntar-se a l'inici de la crisi per trobar una pujada superior, quan a l'octubre de 2018 el nombre d'aturats va créixer en 23.784 persones.

Per províncies, l'atur va pujar a totes, i en la que més ho va fer va ser a la província de Lleida, on ho va fer un 11,03% (2.025) fins als 20.379 desocupats. A Tarragona i l'Ebre va pujar un 7,32% (3.161) fins als 46.336. Per últim, les comarques de Barcelona van experimentar una pujada del 2,34% (6.476) fins als 283.743 persones que buscaven feina. Per sexes, del total de 387.267 aturats, 167.280 eren homes i 219.987, dones. Per edats, 30.998 eren joves menors de 25 anys, dels quals 16.259 eren homes i 14.739, dones.

Per sectors d'activitats, tots van registrar una pujada, en excepció de la construcció, igual com a la província de Girona. El sector que va liderar la pujada va ser el sector servies, amb 11.674 nous desocupats i va pujar fins als 278.441 persones. A l'agricultura van pujar en 1.445, amb un total de 8.598 i a la indústria, en 1.007, fins als 43.332. Per últim, pel que fa a la contractació, es van registrar 318.824 contractes nous, un 3,54% més que el mes anterior. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, els contractes van baixar gairebé un 4%. L'afiliació a la Seguretat Social va pujar un 0,28% respecte al mes anterior, amb un total de 73.698 afiliats.



550.200 autònoms

Per règims de cotització, 2.912.614 persones pertanyen al règim general, en el qual es van incloure 22.954 del sistema agrari, 60.561 de la llar i 6.745 del mar. A més a més hi havia 550.235 persones al règim d'autònoms.

Al conjunt d'Espanya, les persones desocupades el mes d'octubre van pujar en 97.948 respecte al mes anterior i es van situar a 3.177.659 aturats. Pel que fa a les afiliacions, al conjunt de l'Estat va pujar un 0,55%, el que es va traduir en 106.541 nous afiliats, arribant als 19.429.993. En comparació amb l'octubre de 2018, els afiliats van pujar un 2,30% (+436.920).