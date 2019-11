Els sindicats reclamen un nou model productiu de treball de qualitat

Els sindicats CCOO i UGT van reclamar ahir un nou model productiu basat en el treball de qualitat, estable i amb garanties en els sectors amb valor afegit, com l'industrial. Els dos sindicats van coincidir en la necessitat d'augmentar els recursos destinats a polítiques actives de treball, especialment per persones desocupades de llarga durada i per combatre la «preocupant desocupació femenina». En aquest context, les dues organitzacions van denunciar que aquest és el de major increment des de l'any 2008, quan l'augment va ser de 23.784 persones i van mostrar la seva preocupació per l'increment de l'atur entre persones majors de 45 anys i que representen més del 53% del total de l'atur, així com també van valorar negativament l'augment de l'atur entre les persones estrangeres, que representen una cinquena part del total. Per una banda, la UGT va insistir en impulsar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistència per desocupació, dotant-la de major estabilitat, cobertura i intensitat protectora, amb l'objectius de garantir la protecció de les persones que perden la seva feina i accelerar el recorregut de la Renda Garantida de Ciutadania. Comissions Obreres, per la seva banda, va carregar contra «l'augment injustificat» de la temporalitat i va exigir al Govern espanyol derogar la reforma laboral per garantir els drets dels treballadors i combatre d'aquesta manera la precarietat laboral.