UdG, 700 directius formats en el màster en Gestió d'Empreses

L'any 1990 la Universitat de Girona va començar a oferir el màster en Direcció i Gestió d'Empreses (Master in Bussines Adminstration), una oportunitat perquè els professionals tècnics directius d'empreses de la província de Girona poguessin formar-se en gestió empresarial i aprendre a liderar projectes i reptes empresarials. Una oportunitat per no haver-se de desplaçar a Barcelona per adquirir els coneixements i poder-ho fer prop de casa i amb la realitat empresarial de la província de Girona.

Aquest 2019 s'ha arribat a la 35a edició d'un màster que en 29 anys ha format més de 700 professionals. Els estudis s'adrecen a professionals amb experiència que se situen en llocs clau de futur de les empreses i que necessiten depassar el llindar del coneixement de les funcions i habilitats per a la gestió i l'administració en entorns empresarials competitius. El màster va començar a petició del sector empresarial.



Perfils diversos i transversals

El perfil d'alumnes va anar evolucionant amb els anys. Ara, són bàsicament càrrecs intermedis, directius de Pimes, empreses famliars i emprenedors i stard ups. El director del màster, Xavier Amores, va ressaltar que «és un màster molt pràctic, on es parla d'estratègia, finances, màrqueting i habilitats directives, sense deixar de marge el lideratge i la comunicació». Els alumnes, «coneixen casos pràctics de responsabilitat social com La Fageda, empreses d'èxit com Eurekakids... la majoria de casos pràctics (metodologia learning by doing) són d'empreses gironines i això fa que es configuri una xarxa de professionals molt potent».

Els professors del màster provenen d'escoles de negoci, empresaris i professionals del món de l'empresa i la consultoria. «La dinàmica competitiva a les empreses canvia molt ràpid i les empreses veuen la necessitat d'actualitzar-la constantment, i el MBA és una oportunitat».

A banda, els alumnes també elaboren un pla de negoci, la qual cosa «els ajuda a posar en valor l'actitud emprenedora i a crear empreses i negocis fent-lo realitat».