Els economistes impulsen una plataforma de finançament i suport a emprenedors

El Col·legi d'Economistes de Catalunya va presentar, ahir, a Girona EconomistesBAN, una xarxa que té com a objectiu desenvolupar l'activitat econòmica a través de la creació d'un espai d'emprenedoria, assessorament i finançament de nous projectes. El projecte va començar el 2012 i els resultats van arribar uns anys més tard. Actualment hi participen unes 280 persones. La xarxa de business angels tal i com explica el president d'EconomistersBAN, Pol Font, «és transversal i tothom en pot ser membre. És una xarxa sense afany de lucre»

L'objectiu passa per obrir un espai empresarial i d'emprenedoria que permeti cercar recursos als emprenedors i possibiliti, tant a les persones col·legiades com a altres persones interessades, la inversió en empreses ja existents o de nova creació.



Projectes emprenedors

Durant l'any s'organitzen 5 o 6 fòrums en els quals s'hi poden presentar 7 projectes emprenedors. La persona té 7 minuts per explicar el seu projecte. A data d'avui, la xarxa ha sigut receptora de més de 1.100 projectes, uns 200 per any. Dels projectes que durant aquest temps es van presentar, un total de 21 van aconseguir finançament, i d'aquests, en sobreviuen 15. D'aquests 15, en previsió de tancament 2019, facturaran més de 24 milions d'euros i donaran feina de forma directa a 325 persones i de forma indirecte a 2500.

Font va afegir que «per tal de facilitar la inversió, vam crear també el club dels inversors i les persones que en són membres, poden beneficiar-se d'aspectes com trobades mensuals i anar més enllà dels fòrums d'inversió de la xarxa.



Ser presents al territori

La presentació d'ahir a Girona respon a la voluntat de fer arribar EconomistesBAN al territori. «Volem que la gent de fora de Barcelona, pugui fer ús i conegui aquesta eina puguin trobar alternatives d'inversió. El nostre objectiu és descentralitzar els fòrums que fem i fer-los a altres punts del territori. Aquest any, per exemple, farem el fòrum a Igualada, precisament amb aquesta voluntat, i volem anar-lo exportant arreu del territori».



«Business angels»

La trobada d'ahir a Girona va comptar amb les intervencions del president del Col·legi d'Economistes a Girona, Lluís Bigas, el president d'EconomistesBAN, Pol Font i el director d'EconomistesBAN, Miquel Sacristan. Van explicar com conèixer i seguir projectes d'innovació i noves empreses d'alt valor afegit per a clients, contribuir a desenvolupar projectes i assessorar a clients emprenedors i inversors o valorar les oportunitats d'inversió.