La morositat de la Generalitat deixen sense sou treballadors dels centres de menors

Una vintena de treballadors de l'entitat Resilis, dedicada a l'atenció de menors tutelats, s'han concentrat davant la seu que Plataforma Educativa té a Girona des d'on es gestiona. Es queixen de la precarietat laboral i que des de fa un any viuen en la "incertesa" pels retards en el cobrament de nòmines. "Hem mostrat molta paciència", afirmava un dels afectats, que ha explicat que tot just ahir van cobrar l'octubre i que de nou han patit recàrrecs de bancs per impagament de factures. Recorden que, malgrat tenir títols universitaris, tenen sous molt baixos que no els permeten tenir un "coixí". Des de la fundació, han lamentat la situació i han afirmat que estan fent tot el possible perquè la Generalitat els pagui amb més temps.