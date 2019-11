Zodiac vincula el seu futur a Roses a la requalificació urbanística d'una finca

El gerent de l'empresa, Jordi Soler, explica a Diari de Girona que «en aquella època, la zona es va convertir en sòl industrial i havia de ser la primera empresa d'un futur polígon que al final ha quedat aturat. Fa tres anys, el Tribunal Suprem va frenar la modificació del POUM i el terreny és ara sòl agrícola». Aquest fet, exposa Soler, «genera molta inquietud ja que nosaltres no volem marxar de Roses, però cal desencallar com abans millor la situació, perquè la direcció central de Zodiac es troba a París i no ho entenen. Ens estan limitant les inversions i fins i tot reduint-les, i això pot acabar afectant l'expansió de la planta i el volum de negoci, perquè no entenen aquesta situació i els genera molta inquietud».

Soler ressalta que «la direcció té dubtes perquè els terrenys on s'ubica no tenen resolta la qualificació industrial. Es miren les inversions en lupa i veuen limitades les possibilitats de creixement de la planta. Van passant els anys i la situació no es resol».



Reunió a tres bandes

Fonts municipals interpreten el discurs de la direcció de Zodiac com una «maniobra» de pressió que busca condicionar la reunió prevista per a avui entre l'Ajuntament, l'Incasòl i la propietat per desencallar la situació i per poder tirar endavant una modificació puntual urbanística. L'alcaldessa, Montse Mindan, posposa qualsevol valoració fins passada la reunió. En aquest context, Soler subratlla que «la nostra intenció és quedar-nos a Roses, però les administracions han de posar fil a l'agulla i trobar una solució, ja que la nostra empresa és de les més importants que hi ha a Roses i genera molts llocs de treball directes i també indirectes, com ara l'ocupació de places hoteleres durant tot l'any al municipi».

A la planta de Zodiac de Roses hi treballen actualment 220 persones i genera un volum de facturació anual de 25 milions d'euros. El 99% del que es fabrica a la fàbrica de Roses s'exporta.

Tancaments el 2006 i 2008

L'empresa va patir dos tancaments d'una part de les activitats els anys 2006 i 2008. El 2006 va cessar l'activitat Zodiac Automotive, la subsidiària que es dedicava a la fabricació de complements per a fundes de coixins de seguretat per a automòbils i que tenia una plantilla de 125 treballadors. Els motius que en aquell moment va justificar l'empresa pel tancament van ser econòmics.

I va ser entre el 2008 i el 2010 que va tancar l'activitat Zodiac Marine, on treballaven 119 persones. En aquella ocasió, la matriu va optar per deslocalitzar la producció a Tunísia amb l'objectiu de reduir els costos de producció.

La mesura es va incloure dins un pla de reestructuració que va aplicar la multinacional a tot Europa, el qual va destruir 317 llocs de treball. A més de la planta de l'Alt Empordà, el pla també va afectar dues factories més a França i al Regne Unit.