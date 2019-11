18 anys de tramitació litigis i incidències

La història de la zona industrial va començar el 1998 quan Zodiac va construir la nau després de signar un conveni amb l'Ajuntament. Es va fer una modificació del planejament per requalificar uns terrenys no urbanitzables. La Comissió d'Urbanisme ho va autoritzar. El 2008 el TS va donar la raó al PSC, que ho va portar als tribunals per tracte irregular. Paral·lelament es tramitava el pla parcial del polígon, que també va acabar als tribunals. Entitats ecologistes defensaven que els terrenys són un connector biològic entre dos parcs. Anys de litigis i sentències que de moment han deixat el polígon industrial desert i els terrenys on hi ha la fàbrica Zodiac pendent de requalificar, per deixar de ser agrícoles per convertir-se en terrenys urbans consolidats.