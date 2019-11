Bassols i Lluís Serra, premis de prevenció de riscos laborals

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona va celebrar ahir la X edició dels premis de prevenció de riscos laborals. Va reconèixer l'empresa Bassols Energia, que forma part d'un grup empresarial amb més d'un segle d'experiència en el sector elèctric. Bassols comercialitza energies d'origen renovable i aposta per l'autoconsum domèstic i la generació distribuïda.

Entre les seves bones pràctiques en PRL destaca un pla de formació contínua adreçat a tots els treballadors de l'empresa. A més a més, és una empresa cardioprotegida, que compta amb un DESA a les seves instal·lacions, un desfibril·lador extern semiautomàtic a disposició de tot el personal. Bassols treballa en la conscienciació i la sensibilització amb l'objectiu d'assolir l'accidentalitat zero.



Lluís Serrra, el millor enginyer

El premi que es lliura a l'enginyer que hagi destacat per la seva labor en el camp de la prevenció de riscos laborals va ser per Lluís Serra, un enginyer tècnic industrial actualment jubilat, que es va formar en el camp de la prevenció de riscos laborals. Serra es va formar com a delineant industrial, i posteriorment va obtenir les titulacions d'enginyer tècnic industrial en les especialitats de mecànica i d'electrònica. Va desenvolupar la seva trajectòria professional en el camp de la PRL fonamentalment en l'àmbit públic.

Els Premis de Prevenció de Riscos Laborals es concedeixen a una empresa i a un enginyer que hagin impulsat alguna millora en la difusió, sensibilització i implantació en la prevenció de riscos laborals.