La reunió sobre el futur de Zodiac a Roses acaba en acord i l'empresa no marxarà

Pas endavant per al futur de la planta de Zodiac Milpro a Roses després de la reunió d'ahir entre l'Ajuntament de Roses, l'Incasòl i els propietaris del terreny. Les tres parts van solventar les discrepàncies que hi havia. Aquestes eren bàsicament econòmiques, perquè els propietaris han d'assumir el pagament dels costos d'urbanització de la zona. Van arribar a un acord amb el document econòmic que ha d'acompanyar el document de modificació del POUM, que ha de permetre dur a terme la regularització dels terrenys i convertir-los en sòl urbà urbanitzat. Un cop reunits tots els documents (informe ambiental i econòmic) i entregats a les diferents administracions competents es farà l'aprovació inicial.

L'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, va explicar ahir a Diari de Girona que «des d'un primer moment l'Ajuntament ha estat al costat de l'empresa, perquè volem que es quedi al municipi. La reunió d'ahir va servir per solventar les discrepàncies que hi havia i per fixar la voluntat de totes les parts per desbloquejar la situació». Mindan va afegir que «fa un any al ple municipal ja vam acceptar que actuaríem per la tramesa de la modificació puntual. No hem deixat de treballar-hi, però una modificació de POUM no s'acaba en un any».

Per la seva banda, el gerent de Zodiac Milpro, Jordi Soler, va explicar que «estem contents de com va anar la reunió. Veiem l'Ajuntament i l'Incasòl més receptius i amb ganes d'arreglar les coses. Sembla que hi la voluntat de fer un esforç de totes les parts i el futur no és tan incert. Estem més esperençats». Soler va afegir que «els punts que ens separaven sembla que es podran tirar endavant. Haurem d'assumir, però, unes despeses que no tenim contemplades, ja que haurem d'assumir entre els propietaris els costos d'urbanització que no es van fer al seu dia». «Demanem que l'administració no sigui tan lenta i que la modificació pugui avançar de forma ràpida», va asseverar.

Zodiac Milpro està situada en uns terrenys prop de la carretera de Vilajuïga, qualificats de sòl agrícola i s'han de requalificar a sòl urbà consolidat que en permeti els usos industrials.

El gerent de l'empresa es mostrava dimecres molt preocupat pel futur de la planta i explicava que la direcció, que es troba a França, els estava parant inversions i frenant el creixement perquè veia el futur amb incertesa. I és que Zodiac Milpro ja va patir tancaments de part de la seva activitat els anys 2006 i 2008, els quals van afectar més de 250 treballadors.