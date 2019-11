Les 100 principals fortunes d'Espanya són 1.500 milions més riques que el 2018

Les 100 principals fortunes d'Espanya el 2019 són 1.500 milions d'euros més riques que el 2018, un 1% més, fins a arribar als 148.200 milions d'euros, i Amancio Ortega (Inditex) repeteix com l'espanyol més ric amb 63.000 milions d'euros (davant dels 58.000 milions de l'any passat), segons la revista Forbes. Sandra Ortega, filla del fundador d'Inditex, torna a ocupar la segona posició del rànquing amb una fortuna de 6.000 milions d'euros, 4.000 milions més que en l'exercici anterior, seguida de Rafael del Pino (Ferrovial), que acumula una fortuna de 4.100 milions d'euros (davant dels 3.000 milions de 2018) i puja del cinquè al segon lloc.

El president d'Iberostar, Miguel Fluxá, es manté en el quart lloc, amb 3.000 milions d'euros, tot i que ha reduït la seva fortuna en 500 milions respecte al 2018, seguit de Juan Roig, president de Mercadona, que baixa del tercer al cinquè lloc i acumula una fortuna de 2.700 milions d'euros davant dels 3.700 milions de l'any anterior. Aquestes cinc primeres fortunes de la llista sumen 78.800 milions d'euros, cosa que suposa el 50,3% del total.

De fet, el patrimoni del fundador d'Inditex, primer en la classificació, equival a la suma dels 43 rics que hi ha per darrere d'ell a la llista.

Segons Forbes, Ortega ha augmentat la seva fortuna en l'últim any en 5.000 milions d'euros i manté la seva estratègia d'inversió en actius immobiliaris, el valor net dels quals s'estima en 7.500 milions. Precisament aquesta setmana el fundador i primer accionista d'Inditex va cobrar 813,1 milions d'euros per l'última retribució de l'any abonada per la firma gallega als seus accionistes. Ortega haurà rebut aquest any 1.630 milions d'euros en dividends a través de les societats Pontegadea Inversiones i Partler, amb les quals controla un 59,294% de l'accionariat d'Inditex, davant els 1.386 milions que va percebre pel mateix concepte el 2018.

Entre les noves incorporacions a la llista destaquen les accionistes de Coca-Cola Iberian Partners Alicia i Mercedes Daurella, que passen a ocupar el lloc 51 amb una fortuna estimada de 500 milions d'euros. De les 100 principals fortunes espanyoles, 26 d'elles corresponen a dones, que acumulen més de 900 milions d'euros i entre les quals hi ha, a més de Sandra Ortega, Alicia Koplowitz (lloc 8), amb una fortuna de 2.000 milions; Maria del Pino Calvo-Sotelo (10), amb 1.700 milions d'euros, o Sol Daurella (11) amb 1.600 milions d'euros.

Julio Iglesias és l'únic que apareix en aquesta edició de la llista que no es dedica exclusivament al món empresarial, amb una fortuna de 800 milions d'euros, que el situa al lloc 37, tres per sota de l'edició de 2018, quan ocupava el número 34 amb 50 milions més.