Gestió patrimonial de l'empresa familiar: una altra forma de preservar el llegat

Les empreses familiars constitueixen la columna vertebral de l'economia espanyola en tant que representen el 89% del teixit empresarial, contribueixen al 57% del PIB, generen el 67% de l'ocupació privada i donen feina ni més ni menys que a 6,6 milions de persones. Aquesta gran densitat d'empreses de tipus familiar ens ha convertit en grans experts també en com gestionar-les de forma àgil, i ha fet que algunes de les mateixes, en sectors com l'hoteler o el de les infraestructures, siguin fins i tot campions internacionals dels seus diferents àmbits d'activitat. Això no vol dir que la gestió d'una empresa familiar presenti encara diferències respecte a societats d'un altre tipus, sobretot pel que fa a conceptes tan importants com el del llegat o en la necessitat de comptar amb protocols familiars, amb plans de successió, i, en general, amb estructures de govern corporatiu diferents.

Un dels àmbits en què les empreses familiars presenten diferències respecte a les cotitzades o a les participades per un fons és el de com gestionar també en el camp familiar el patrimoni acumulat i el que genera la seva activitat: un aspecte més d'una enorme rellevància no només per la seva preservació i per posar-ho al servei encara de moltes generacions futures, sinó per la pròpia solidesa de les empreses que l'alimenten. En aquest sentit, el primer consell que cal estendre a les empreses familiars amb una gestió patrimonial poc sofisticada és la separació del patrimoni empresarial del financer. L'objectiu és clarament protector, perquè evita que un mal acompliment de la companyia posi en risc tot el patrimoni, però també per fer-los créixer als dos d'acord amb estratègies diferents i amb diferents companys de viatge, diversificant riscos i optant a majors rendibilitats. Un altre pas natural consisteix a delegar la gestió d'aquest patrimoni financer bé en gestors externs especialitzats, idonis per a empreses familiars mitjanes, o, en el cas de les més grans i amb un major volum de capital o d'actius, mitjançant la constitució d'un family office que assumeixi de forma més estructural i exclusiva la correcta administració dels mateixos. També estan popularitzant al nostre país els anomenats multi family office, signatures que, sovint, van començar gestionant amb especial encert el patrimoni d'una única família i que han acabat simultaniejant el de diverses.

Sigui quina sigui la modalitat escollida, han d'informar l'empresa sobre els diferents models d'inversió i d'actius disponibles al mercat: una tasca pedagògica que ha d'abastar sens dubte les anomenades inversions alternatives, que, pels seus rendiments, resulten molt atractives per a grans patrimonialistes a càrrec d'empreses familiars, però que alhora es troben moltes vegades lluny de la zona de confort de la família en abastar per exemple el sector immobiliari o el tecnològic.

Aquest estudi sobre en què i com invertir donarà peu a una cartera diversificada, però la funció del gestor del patrimoni familiar ha d'abastar dos àmbits igualment importants: d'una banda, el de la fiscalitat, per garantir uns costos eficients però alhora estructures especialment escrupoloses en el seu compliment normatiu, així com el d'organitzar aquest patrimoni i el seu repartiment perquè no es converteixi en una font d'inestabilitat o fins de conflictivitat familiar.