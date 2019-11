Una vintena d'investigadors, empresaris i proveïdors tecnològics van compartir els seus treballs, experiències i coneixements sobre la importància de la sostenibilitat en la producció agrícola, i en destaca que l'agricultura del futur serà sostenible, saludable, competitiva i rentable.

Així, al Fòrum Cajamar Agro d'Agricultura sostenible, organitzat per Cajamar Caixa Rural, els experts van recordar que l'agricultura del futur ha de garantir més productivitat i rendibilitat amb un menor ús dels recursos, especialment d'aquells més escassos, com és l'aigua en el cas d'Espanya.

Per això, la necessitat de produir «més aliments i millor» per a una població creixent obliga el sector agroalimentari a ser més eficient en el temps que sostenible.

Les noves tecnologies, l'obtenció de noves varietats i l'agricultura de precisió seran essencials per assegurar una minoració en la utilització dels recursos i de l'impacte mitjà ambiental. Espanya ocupa un lloc rellevant en la producció d'aliments, tant en l'àmbit europeu com mundial, i el sector agroalimentari és clau per a la nostra economia.