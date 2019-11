L'assetjament sexual a la feina afecta 20.000 dones a Catalunya

Un total de 20.393 dones van patir assetjament sexual o per raó de sexe a la feina a Catalunya, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Són gairebé el 12% dels casos de violència contra les dones per part de no parelles, que es produeixen en l'àmbit laboral.

El conseller de Treball, Chackir El Homrani, va donar a conèixer ahir aquestes dades durant la jornada «Setge a l'assetjament», on va alertar que aquesta «és només la punta de l'iceberg» perquè hi ha molts casos que no es denuncien. Va plantejar també que no hi ha un perfil de víctima, ja que és un problema transversal.



Un 55%, objecte d'assetjament

Una altra enquesta europea, amb dades del 2014, reflecteix que el 55% de les dones europees van ser objecte d'assetjament sexual almenys en una ocasió des dels 15 anys, de les quals, el 32% va indicar que l'autor era un home de l'entorn laboral.

El Homrani va afirmar que «aquestes dades són molt preocupants» i va lamentar que moltes vegades aquestes situacions estan «amagades».

De fet, a Espanya només es denuncien el 8,5% dels casos. No només no hi ha perfil de víctima sinó que tampoc d'assetjador i moltes vegades l'assetjament és el resultat d'una «masculinitat mal entesa», que pot passar en qualsevol àmbit i nivell de responsabilitat. Entre les dones que el 2016 van denunciar ser víctimes d'assetjament sexual o per raó de sexe a la feina a Catalunya, van adduir situacions com missatges no volguts a través de correus electrònics o al telèfon, amenaces de publicar vídeos de contingut sexual, amenaces de represàlies com acomiadaments o baixades de salari si no s'acceptaven propostes sexuals, tant amb violència i intimidació com sense; o violació –en un cas-, entre d'altres. Davant d'aquesta situació, El Homrani va apuntar que el primer que cal fer per lluitar contra aquesta problemàtica és «dir-la en veu alta, no amagar-la i visualitzar-la».

El conseller va expressar «el compromís de tolerància zero» davant d'aquesta violència i el compromís d'acompanyament a les víctimes.