La tercera edició de la fira TreballemGi oferirà 150 llocs de treball als joves

La Fira d'Ocupació juvenil es consolida i arriba a la seva tercera edició. L'Auditori de Girona acollirà dimecres, 13 de novembre, la fira d'ocupació TreballemGi, un certamen dedicat a la inserció laboral dels joves entre 16 i 29 anys. L'espai vol ser un punt de trobada entre joves i empreses. L'objectu és ajudar a la inserció i orientació dels joves facilitant-los el contacte amb empreses i entitats que estan interessades en incorporar perfils concrets a les seves empreses. Els joves que hi assisteixin -de moment ja se n'han inscrit més de 400-, trobaran un espai amb empreses de sectors com els serveis, la indústria, l'hostaleria, la logística, l'alimentació o el tercer sector interessades en la contractació de personal.

La tercera edició de TreballemGi, organitzat per la Cambra de Comerç de Girona, amb col·laboració de l'Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, la Diputació de Girona, el Departament d'Educació i el Servei d'Ocupació de Catalunya, comptarà amb més de 35 empreses i unes 150 ofertes laborals.

En la presentació del certamen, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, va explicar que «l'objectiu és crear un marc per relació de l'oferta i la demanda. No pot ser que l'atur juvenil superi el 20% i dupliqui el de la resta de la població. La fira és el primer contacte entre empresa i joves, les contractacions acostumen a materialitzar-se posteriorment». Fàbrega va afegir que «és imprescindible que apostem per la formació professional dual. Aquest és el futur, està demostrat a la majoria de països europeus».

Per la seva banda, el conseller comarcal de Desenvolupament Local, Antoni Vidal, va remarcar que «l'objectiu és treballar en xarxa, empreses, administracions i camp educatiu per donar sortida als joves que busquen feina. Amb aquesta fira aquest objectiu s'aconsegueix».



Tallers especialitzats

A banda del contacte directe entre els joves i les empreses, s'amplien el nombre de tallers en relació amb l'edició anterior. Enguany n'hi haurà 6.

Els joves podran participar en tallers de manteniment de vehicles, d'imatge personal, d'automatismes de la indústria 4.0, d'instal·lacions elèctriques.

A la Fira també s'hi explicaran quins són els ajuts destinats a fomentar la creació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En cas que es lligui un contracte de sis mesos a jornada completa l'empresa es podrà beneficiar d'un ajut de 4.950 euros.

TreballemGi és un certamen consolidat després d'arribar a la tercera edició a Girona. A banda, també se n'organitza una a Figueres i Blanes, i la voluntat és que es vagi estenent pel territori de manera que els joves no s'hagin de desplaçar.

En el cas de Blanes, va tenir lloc l'11 d'abril passat i va comptar amb més de 500 joves participants, que van concertar més de 800 entrevistes laborals amb 45 empreses. A Figueres, per la seva banda, va tenir lloc el 28 de març, i va comptar amb l'assistència de 400 joves, que van concertar 700 entrevistes laborals amb 40 empreses que hi van participar.

En el cas de Girona, la fira va tenir lloc el 27 de setembre de l'any passat i hi van assistir 500 joves i una trentena d'empreses. Entre les empreses que buscaran personal a la fira, n'hi ha de sectors molt diversos.