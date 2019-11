BBVA recupera el primer lloc com a banca mòbil millor posicionada

BBVA es va convertir el tercer trimestre en l'entitat millor posicionada en el canal mòbil d'Espanya després de superar CaixaBank, segons l'estudi elaborat per Smartme Analytics.

L'índex va donar al BBVA una puntuació de 78,93 punts, davant dels 63,25 del segon trimestre, quan va obtenir la segona posició.

Aquest estudi identifica trimestralment les companyies millor posicionades en el canal mòbil dins de cada sector econòmic mitjançant l'ús de tecnologia observacional passiva. Per això té unes variables com la quota de mercat de l'aplicació, la durada que s'utilitza al dia, el temps d'ús per sessió, la interacció o la valoració de les botigues d'apps.

El «top 5» el completen ING, amb 59,52 punts, i Banc Santander, amb 57,54 punts. Darrere se situen Samsung PAy (51,50), imaginBank (51,42) Sabadell (49,63), Abanca (41,77) i Bnext (40,93).

En conjunt l'informe apunta que la penetració de la banca mòbil va ser de 56,5%, un 1,8% més.



Posicionament entre els joves

L'estudi també va ressaltar que els usuaris de banca mòbil contínuen baixant d'edat en quasi totes les aplicacions i que els que es van incorporar de nou, solen escollir apps alternatives a les de la banca tradicional, davant dels usuaris amb més edat.

L'edat mitjana dels usuaris del rànquing se situa als 36,3 anys. BBVA va augmentar la quota de mercat general i en els grups de menors de 35 i 25 anys, mentre que CaixaBanc va empitjorar.