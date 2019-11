L'oferta de pisos turístics decreixerà per l'augment de la regulació

El sector dels pisos turístics preveu decréixer els propers anys per l'augment de la regulació i una manor rendibilitat. El president de la Federació Espanyola d'Assocacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), Tolo Gomila va afirmar que «la regulació a Barcelona i altres ciutats d'Espanya, «limita l'oferta», sumat al descens de la rendibilitat i al «greu problema de la falta d'habitatge de lloguer», motiven que el sector es prepari per un decreixement els propers anys.



El sector vol trobar solucions

Tot i això, Carlos Villaro, president de la European Holiday Association (EHHA), va explicar que «els turistes seguiran venint a Barcelona, on «cal saber quants pisos hi ha, i fer-ho tot legal, per ser cada vegada més grans». Villaro va admetre que «cal trobar solucions» en els casos de soroll o problemes amb els veïns ja que «Barcelona és una ciutat molt competitiva i hem de mirar d'ensenyar-la sense molestar».

De fet, segons el president de l'associació de pisos turístics, l'Ajuntament de Barcelona «ha entès» que el turisme d'apartaments «ha arribat per quedar-se. Estem al costat de l'Ajuntament per trobar solucions, a escala local, però també a Catalunya i a Europa» va afirmar.



Influència al preu del lloguer

Respecte a la incidència del mercat de lloguer vacacional sobre els preus de lloguer, Tolo Gomila, va assegurar que es tracta «d'una excuasa empleada de manera sibil·lina».

En aquest sentit, el president de Fevitur va recordar que l'habitatge de lloguer vacacional representa el 2% del parc total d'habitatges a Barcelona, «mentre que el pes dels habitatges buits és del 16%». Gomila va afegir que «hem d'utilitzar els pisos buits, a llocs on falten turistes i buscar solucions perquè visitin tota Catalunya. Hi ha un gran parc residencial buit que podria posar-se immediatament a disposició de la gent i que cal seduir als propietaris perquè lloguin els seus habitatges»

El president de la patronal espanyola, però, va admetre que les administracions possiblement apostaran per oferir «millores fiscals» a alguns propietaris i això provocarà un traspàs de l'oferta al lloguer residencial».

Va afegir que «l'administració va sempre tard» en la regulació i això és el que va passar amb els apartaments turístics. «Falten mesures com un registre d'habitatge d'us turístic estatal per tal que l'Institut Nacional d'Estadística pugui accedir a les dades i mesurar l'activitat des del punt de vista d'aportació al PIB».