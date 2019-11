Alerta amb aquest correu del Ministeri d'Economia: és un frau

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) i l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) han alertat sobre una nova estafa dissenyada per infectar ordinadors de tercers i fer-se amb les seves dades personals.

Expliquen que es tracta d'una campanya de correus electrònics que intenten suplantar el Ministeri d'Economia i Empresa. El correu, sota el pretext d'informar l'usuari sobre com validar els certificats electrònics, els requisits tècnics necessaris per a realitzar tràmits a la seu electrònica així com indicar quins són els sistemes de signatura i certificats admesos, i convida a l'usuari a fer clic sobre un botó que descarrega un fitxer maliciós en l'equip de la víctima.

.

Què fer si has rebut el correu

Si has rebut un correu d'aquestes característiques i has seguit les indicacions recollides en el mateix, s'haurà descarregat i executat un fitxer maliciós en el dispositiu, per tant, hauràs de procedir a la desinfecció de la mateixa seguint les pautes especificades en el següent contingut "Desinfecció de dispositius".

Si durant el procés de desinfecció, et sorgeixen dubtes o no saps com fer-ho, pots contactar amb l'equip de gestió d'incidents de INCIBE-CERT, un tècnic t'ajudarà a resoldre els teus dubtes.



Cinc recomanacions per evitar fraus: