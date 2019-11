Alibaba supera el seu rècord de vendes en una sola jornada en el Dia del Solter

Alibaba ho va tornar a fer i, per onzè any consecutiu, va aconseguir batre el rècord de vendes a través d'internet en una sola jornada, el Dia del Solter, que es consolida com la festa d'or per als comerços de la Xina i l'esdeveniment comercial de l'any per als ciutadans del gegant asiàtic. En el dia 11 del mes 11, la companyia xinesa va aconseguir vendes per valor de 34.767 milions d'euros, un 26% més que l'any passat. Cainiao, l'empresa de missatgeria del grup, va processar un total de 1.300 milions d'ordres de productes. La majoria de la quantitat venuda va ser processada per Alipay, la plataforma de pagament creada per la companyia que ara pertany a Ant Financial, sòcia de Alibaba.

Un total de 15 marques van sobrepassar els 129,5 milions d'euros en vendes en una sola jornada, entre elles, les tecnològiques Apple i Bose, les firmes de bellesa L'Oréal i Estée Lauder o les marques de roba Levi's i Nike, que es s'han convertit en les favorites dels xinesos. No obstant això, aquestes xifres no són del tot correctes, ja que moltes de les comandes acaben sent retornades pels usuaris, que tenen set dies per retornar els productes sense cap motiu, un temps després del qual Alibaba no ofereix la dada de vendes confirmades.

La festa del consum es va tancar a mitjanit amb un esdeveniment a la seu de la companyia a Hangzhou (est de la Xina), en què van participar diversos directius d'Alibaba. Aquest va ser el primer any en què el fundador, Jack Ma, un dels homes més rics de la Xina, no s'asseia a la cadira de director general, un càrrec ocupat per Daniel Zhang.

Per fer una comparativa, durant les 24 hores del Dia del Solter o Doble 11, solen produir-se més del doble de les vendes del Black Friday i Ciber Monday junts, els dies en els quals els comerços dels Estats Units llancen les seves ofertes.

En aquest sentit, l'Associació d'Empreses de Gran Consum (Aecoc) creu que el Black Friday perdrà pes en la venda de productes tecnològics per la contenció en la despesa i la saturació d'operadors i oferta i que alguns distribuïdors podrien avançar la campanya de Nadal a l'11 de novembre, el Dia del Solter.



El Black Friday toca sostre

Segons les previsions d'Aecoc, el Black Friday el 2019 es mantindrà com la data més rellevant en les vendes nadalenques per al sector tecnològic, encara que el seu potencial de creixement comença a tocar sostre, ja que aquest any el seu increment tornarà a estar per sota dels dos dígits, davant els importants creixements registrats els anys anteriors.

El responsable de l'àrea de béns tecnològics de consum d'Aecoc, Alejandro Lozano, considera que les campanyes de descompte que es van fent durant tot l'any han creat un sector «fonamentalment promocional», el que va totalment en contra de la generació de beneficis.

Per aquest motiu, molts distribuïdors estan optant per allunyar-se de les dates més saturades d'operadors, com el Black Friday, per buscar una menor competència. En aquest context, Lozano preveu que molts distribuïdors podrien optar en un futur per avançar la campanya de Nadal a l'11 de novembre, coincidint amb el Dia del Solter, que creix com a data de promocions.