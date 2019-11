Les exportacions catalanes al Japó es tripliquen en els últims deu anys

Les exportacions catalanes al Japó s'han triplicat en els últims deu anys fins a arribar als 849 milions d'euros el 2018, la xifra més alta de la història i que representa el 33,6% del total de vendes d'Espanya al Japó, segons va explicar la consellera d'Empresa, Àngels Chacón.

La consellera participa en una missió comercial al Japó per buscar oportunitats de negoci per a les empreses catalanes i inversions nipones a Catalunya.

Chacón va destacar que el Japó és un dels principals socis comercials fora de la Unió Europea i que unes 2.600 empreses catalanes ja exporten a aquest país, un 60,7% més que fa deu anys.

Àngels Chacón i el conseller de Territori, Damià Calvet, acompanyen una delegació empresarial del Port de Barcelona que compta amb la participació d'una quinzena d'empreses del sector logístic i portuari.

Per a Calvet, un dels objectius d'aquesta missió és continuar enfortint el treball del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) per disposar d'un vol directe entre Barcelona i Tòquio.

D'altra banda, els ports de Barcelona i Tòquio van signar ahir al matí un acord per enfortir l'economia portuària, els intercanvis tècnics i el comerç entre el Japó i Espanya. Durant la Jornada Empresarial que el Port de Barcelona va celebrar ahir a Tòquio s'ha posat de manifest que el Japó vol incrementar les seves relacions comercials amb Europa per al que el Port de Barcelona es converteix en una «peça clau».



Trobada a Girona

L'any passat el Japó ja va ser, juntament amb Colòmbia i Alemanya, protagonista de la VII Escola d'Estiu de la FOEG, una prova que demostra que el mercat japonès interessa a les comarques gironines. La trobada va reunir experts en negocis internacionals d'aquest país, així com també eines als empresaris per exportar amb èxit superant les limitacions interculturals, com ara donar un regal per crear bones relacions abans de negociar.