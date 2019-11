Banca en femení a Girona

El sector bancari s'ha feminitzat a les comarques de Girona. L'accés massiu de la dona a la Universitat i al mercat laboral durant les dar­reres dècades s'ha reflectit també en un sector, el bancari, tradicionalment ocupat per homes. Les xifres ho demostren: el 65% dels empleats de CaixaBank a les comarques gironines són avui dones. Aquest percentatge s'incrementa fins al 77% a la ciutat de Girona, el 75% a la comarca de l'Alt Empordà i el 74% a la Garrotxa i el Ripollès.

A nivell directiu, també s'ha avançat en l'accés de les dones a posicions de lideratge. A les comarques gironines, les dones comanden 5 de les 9 àrees de Negoci de CaixaBank a la demarcació (56%). El percentatge és del 49% si ens referim a les direccions d'oficina i es dispara fins al 74% en el cas de les sotsdireccions. Les dones dirigeixen també i són majoria en algunes de les oficines emblemàtiques de CaixaBank a les comarques gironines. És el cas, per exemple, de la Store Plaça Major de Banyoles, on Anna Triola és la directora d'un equip de 12 empleats entre el qual hi ha 8 dones. Sònia Peiris, per la seva banda, dirigeix la Store Roses, l'oficina més femenina de CaixaBank a Girona, amb 12 empleats i un sol home en plantilla. Destaca també l'oficina Store Carrer Nou de Figueres on Teresa Planella comanda un equip de 16 empleats, 13 dels quals són dones o la Store Salt amb un equip de 15 empleats -9 dones- que dirigeix Marta Dorca. Altres oficines majoritàriament femenines són, per exemple, la Store Lloret de Mar i les de Ripoll, Sant Hilari Sacalm, Cassà de la Selva i Camprodon.

La directora d'Àrea de Negoci de CaixaBank a l'Alt Empordà, Carme Anglada, destaca que les líders femenines han començat a desenvolupar un model femení de lideratge que trenca els estereotips masculins. «El lideratge femení és horitzontal- apunta- potencia valors com la col·laboració, l'empatia, la sensibilitat i el consens. Es tracta d'un model més basat en la cooperació, que estimula la participació dels col·laboradors, que comparteix poder i informació i que contribueix, en definitiva, a que hi hagi millors relacions interpersonals».

Segons la directora d'Àrea de Negoci de CaixaBank a la Garrotxa i el Ripollès, Cèlia Corominas, es tracta d'un lideratge més participatiu i afegeix «les noves generacions que s'incorporen a les empreses valoren molt positivament aquest estil de liderar no jerarquitzat. Estic segura –afirma- que incidirà en la captació i retenció del talent».

CaixaBank, banc presidit per Jordi Gual i que té com a conseller delegat Gonzalo Gortázar, és una de les entitats pioneres en la gestió de la diversitat a Espanya, amb un equip especialitzat que coordina projectes transversals per a tota l'organització amb múltiples dimensions: diversitat cultural, diversitat de gènere, diversitat funcional i diversitat generacional.

Dins el seu Pla de Diversitat, CaixaBank ha posat en marxa el programa Wengage per potenciar el seu compromís amb la diversitat i la igualtat de gènere. La iniciativa té un doble vessant: intern, amb una sèrie d'accions adreçades a incrementar la visibilitat i la proporció de dones en posicions directives de l'entitat i impulsar el talent i el desenvolupament professional, i extern, amb activitats adreçades al públic general per conscienciar sobre la igualtat d'oportunitats i el valor de la diversitat. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, la formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.

La directora d'Àrea de Negoci de CaixaBank al Gironès, Cristina Linares, apunta que no n'hi ha prou amb que les empreses tinguin plans d'igualtat. «Él que és important és el compromís i la intensitat de les mesures aplicades, que se'n faci un seguiment i que estiguin en revisió contínua».En l'àmbit intern, CaixaBank té a tancament de març del 2019 un 40,1% de dones en posicions directives, una de les proporcions més altes del sector, i té un Pla d'Igualtat per contribuir a la igualtat efectiva entre homes i dones.

En l'àmbit extern, CaixaBank promou premis i conferències per incrementar la visibilitat de les dones en múltiples àrees de responsabilitat. CaixaBank forma part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019, que distingeix aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat en l'àmbit laboral.