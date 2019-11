Alan Abreu: «Hi ha 9 vegades més de probabilitats que et hackegin que no pas que et robin»

Vostè es dedica a les assegurances cibernètiques. En què consisteix?

Les empreses evolucionen i també canvia el tipus de risc al qual s'exposen. Al segle XXI una de les majors amenaces està a la xarxa i s'anomena ciberrisc. El món cibernètic pot semblar complex i moltes empreses, sobretot les pimes, es poden pensar que no estan en el punt de mira, però sí que ho estan. Nosaltres oferim assegurances per aquests atacs. Són productes que asseguren a les pimes davant el prejudici econòmic produït per un incident en els seus sistemes d'informació o recursos informàtics.

I quins productes ofereixen?

Oferim tot tipus de productes per cobrir qualsevol contingència. Per exemple, tenim un servei reactiu, un telèfon disponible les 24 hores al dia que orienta l'empresa a prendre les mesures necessàries. També els fem una calculadora de riscos, perquè l'empresari vegi quan li pot costar un ciberatac. La idea és que en sigui conscient, és una eina per treballar la prevenció. L'assegurança de riscos cibernètics assumeix el cost que pot generar un atac, per exemple, per la paralització o cessament del negoci, pèrdues de clients, recuperació de la reputació, consequències legals i indemnitzacions...

Les Pimes són més vulnerables que les grans empreses?

Normalment sí, perquè pel seu tamany i pels recuros econòmics que tenen, solen estar menys informades i són més vulnerables. Tot i així, hi ha pimes que fan la seva feina de prevenció extraordinàriament. L'important no és el tamany, sinó la formació i la prevenció, i sobretot, qui deixa la finestra oberta perquè el puguin hackejar.

Quins són els sectors que estan més afectats pels ciberatacs?

No hi ha un sector específic. Nosaltres parlem més de tipus d'atacs, però potser dels sectors que més els pateixen són el de la logística, les empreses tecnològiques, el món industrial. El sector del turisme també sol ser un blanc fàcil.

Realment les empreses poden perdre molt quan pateixen un atac cibernètic?

Una empresa ho pot perdre tot. Nosaltres fa poc hem vist el cas d'un empresari que amb un atac ha perdut 15 anys de la seva vida. Segons un estudi que vam elaborar, hi ha 9 vegades més de probabilitats que et hackegin que no pas que t'entrin a robar a casa. Tot i així, per més assegurances que tinguis, si no hi ha unes mesures mínimes de base, no te'n pots escapar.

Qui hi ha darrere aquests atacs?

Principalment darrere els atacs hi ha màfies organitzades, però també hi ha els mateixos estats, que per qüestions polítiques generen atacs uns contra els altres. El perfil de hackers és molt divers. Darrere cada atac hi ha un perfil diferent.

Alguna tecnologia els pot prevenir?

Malauradament els «dolents» van més ràpid que els «bons». Hi ha diferents tecnologies però tot avança molt ràpid. Una és la tecnologia blockchain, que permet la traçabilitat de la informació i tenir certa confiança sobre aquesta. Per exemple, el sector alimentari l'utilitza perquè tenen una normativa específica que els obliga a tenir aquesta traçabilitat. A mesura, però, que es van multiplicant els usos, la seva imperfecció és cada vegada més gran. Els nous desenvolupaments ens aporten seguretat, però ningú té la possibilitat de garantir un 100% de seguretat.

Queda molta feina per fer?

Anem avançant tecnològicament, però el gran repte és que les empreses estiguin conscienciades i formades, ser conscients del risc que ens pot superar a tots. Una empresa no pot gestionar-ho sola, per això recomanem transferir aquest risc que no poden controlar als experts. D'aquesta manera es poden prevenir molts atacs.

És important tenir una bona cobertura?

Per la continuitat del negoci, tenir una cobertura financera val la pena. Com he dit, som molt susceptibles a aquests tipus d'atacs, i tota mesura de prevenció i precaució és benvinguda. T'imagines perdre un negoci en el qual hi has invertit anys i anys de la teva vida i de sobte pateix un atac que te l'ensorra?