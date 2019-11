Investigació, desenvolupament i inversió per assegurar el futur dels vehicles

D'esquerra a dreta. A dalt: José María Chamizo, director d'Energies Alternatives IVECO Espanya; Antonio Calvo, responsable de Mobilitat de SEAT; Miguel Mayrata, director de Diversificació de Negoci de Redexis i Eugenia Sillero, Secretària General Gasnam. A baix: Empar Martínez, directora general d'Indústria, Energia i Mines a la Comunitat Valenciana; Carlos Solé, responsable d'Economics & Regulation de KPMG Espanya; Alfonso Nogales, director de Producte de Prensa Ibérica; Raül Blanco, secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa i Belarmina Diaz, directora general de Mineria i Energia del Govern d'Astúries. Foto: Guillermo Sánz.

El gas natural és una alternativa real i disponible. És la conclusió principal de la jornada 'Futur i viabilitat dels vehicles impulsats per gas natural', organitzada per Prensa Ibérica. Una iniciativa que s'emmarca dins de l'aposta ferma de el grup editorial en la batalla contra el canvi climàtic i la indústria de l'automòbil.

"La indústria d'automoció constitueix una prioritat absoluta en l'estratègia informativa de Prensa Ibérica que és, com saben, un grup de comunicació de referència a Espanya amb una xarxa de 25 capçaleres regionals i locals", va afirmar el director de Producte de Prensa Ibérica, Alfonso Nogales, qui va ser l'encarregat d'obrir l'acte.

La sessió, que va tenir lloc a l'auditori de KPMG a Madrid dijous passat, va analitzar el paper de l'administració en l'impuls del vehicle a gas natural en una taula rodona on van participar el director general d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid, David Valle; la seva homòloga a la Comunitat Valenciana, Empar Martínez i la directora general de Minería i Energia de el Govern d'Astúries, Belarmina Díaz.

"No ens podem permetre el luxe de descartar cap opció energètica. A la diversificació ha de ser-hi també l'estratègia de les administracions", assenyalava Empar Martínez, directora general d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, la directora general de Minería i Energia de el Govern d'Astúries, Belarmina Díaz, reconeixia que "hi ha una gran incertesa entre els usuaris a l'hora de triar quin tipus de vehicle adquirir, com també hi ha poc coneixement sobre el gas natural que tants avantatges aporta a l'entorn, al ciutadà i a l'usuari. Ens queda molt per fer ".

David Valle Rodríguez, director general d'Indústria Energia i Mines de la Comunitat de Madrid, concloïa

que "necessitem millorar la infraestructura, i, sobretot, fer una promoció important per afavorir l'ús d'aquesta tecnologia, donar garanties jurídiques no només nacionalment, també en harmonia amb la resta de la Unió Europea, i així des del Govern central transmetre confiança al mercat, donant exemple i incorporant aquest tipus de motorització en el transport públic o en les seves flotes de vehicles ".



La visió de la indústria

A la segona taula rodona, que va estar moderada pel soci responsable de Economics & Regulations de KPMG a Espanya, Carlos Soler, es va analitzar quina és la situació actual en el mercat i quins són els reptes a futur. En aquest debat hi va participar la secretària general de Gasnam, Eugenia Sillero; el director d'Energies Alternatives d'IVECO, José María Chamizo; el responsable de Mobilitat Sostenible de SEAT, Antonio Calvo i el director de Diversificació de Negoci de Redexis, Miguel Mayrata.

"És una alternativa d'avui, una tecnologia madura, i prova d'això és que ja hi ha més de 35.000 vehicles IVECO de gas natural circulant", va apuntar José María Chamizo, director d'Energies Alternatives d'IVECO.

Pel que fa al GNL, José María destacava la necessitat de més normatives "perquè és el mateix gas, segur i accessible, el mateix que s'utilitza a la llar i que a més es pot emmagatzemar el temps que vulguem, no s'ha de consumir a el moment ", va concloure.

Per al responsable de Mobilitat Sostenible de SEAT, Antonio Calvo, "el gas natural ja ha vençut algunes barreres i és una realitat, però seria bo que el gas natural vehicular tingués suport per part de l'administració igual que ho ha tingut el vehicle elèctric" . Una opinió que va compartir també Miguel Mayrata, director de Diversificació de Negoci de Redexis, que va sostenir que "es necessita més capacitat d'inversió, suport per part de l'Administració, els fabricants de vehicles apostaran més pel gas natural i el mercat respondrà a conseqüència: hem de ser capaços d'oferir a l'usuari un servei com el que tenen a les gasolineres actuals".

La jornada, que va comptar amb el patrocini d'IVECO, Redexis, SEAT i KPMG, a més de la col·laboració de Gasnam, va ser clausurada pel Secretari General d'Indústria i de la Petita i Medina Empresa, Raül Blanco, que va assenyalar que a Espanya tenim dos reptes principals: la transició ecològica i noves maneres de propulsió i la digitalització. Un canvi de model de negoci que ja es veu reflectit al 2019 amb un increment d'un 38% en la matriculació d'automòbils elèctrics, híbrids i gas. Finalment va incidir sobre el paper i la responsabilitat de l'Administració per traslladar certesa a el mercat i a una indústria que tant pes té en l'economia espanyola, i per a això, va assegurar, es necessita un govern estable i plans a llarg termini.

La trobada va comptar amb la difusió de Neomotor, Asepa, Faconauto, Aer, Fundació Pons, Ganvam, Sernauto i World Shopper i l'objectiu era per fomentar el coneixement sobre el gas natural i les seves diverses aplicacions. Els més de cent assistents a l'congrés, van tenir l'oportunitat d'analitzar els avantatges i prestacions que aquest combustible alternatiu ofereix.