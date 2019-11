Dues empreses gironines creen un aiguardent de poma a l'estil «Calvados»

Les empreses gironines Mooma i Spirits & Plus s'han unit per crear el primer aiguardent de poma destil·lat i doblement envellit. Batejat com a Spirit de poma Mooma, està inspirat en el Calvados, una popular beguda amb denominació d'origen de la Normandia, que es fabrica des del segle XVI amb pomes autòctones d'aquesta regió del nord de França. El projecte neix de la innovació entre Mooma, empresa de Fontanilles, al Baix Empordà, especialista en pomes, i Spirits & Plus, productor artesanal de begudes espirituoses i destil·lats gourmets de les Preses, a la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La diferència principal respecte a altres licors d'aquest tipus és el doble envelliment que se li aplica a través de dues barriques de roure blanc americà amb rom i vins Sherry (Jerez). La beguda es va presentar ahir a la seu a Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Llorenç Frigola, director de Mooma, va explicar que «hem aplicat la innovació i l'economia circular en l'aprofitament de pomes de segona categoria per crear un nou producte a Espanya. Ens hem unit amb Spirits & Plus per innovar, millorar i competir en el difícil món dels digestius». Mooma continua traient-li suc a la poma, ja que abans de crear aquest licor havia posat en marxa la sidra, el vinagre de sidra i la compota, confitura, deshidratats i sucs de poma. Per la seva banda, Juan Alberto Álvarez, director tècnic de Spirits & Plus, va afirmar que aquest nou licor gironí «és el resultat de la unió de dues empreses que hem aprofitat les nostres fortaleses per crear aquesta beguda espirituosa definida com un aiguardent de poma». L'especialista en destil·lacions i assessor en licors d'empreses multinacionals de begudes espirituoses va afegir que «hi hem aportat mètodes tradicionals d'elaboració propis d'altres begudes com el Calvados de la regió de la Bretanya francesa, vins Sherry de la zona de Jerez, whisky americà, brandy i roms del Carib, entre d'altres».



Projecte innovador

Per innovar aquest producte de Mooma i Spirits & Plus s'ha seguit un acurat procés de selecció, fermentació, destil·lació i envelliment. Les varietats de pomes que s'hi utilitzen són cultivades a l'Empordà. A través d'una destil·lació tradicional i discontinua (doble destil·lació) s'obtenen els millors compostos aromàtics, als quals s'utilitza alambí de coure connectat al coll de cigne. És a dir, per a la seva elaboració, s'utilitza un tipus d'alambí clàssic tradicional, construït en coure, on els vapors es condensen per un tub amb curvatures que semblen un coll de cigne.

En aquest aiguardent de poma se li suma una etapa d'elaboració més de les que es realitzen habitualment. L'envelliment en botes de roure per un espai de temps permet als destil·lats arrodonir les seves característiques i els seus atributs a l'hora de ser degustat. L'envelliment té lloc a les instal·lacions de Spirits & Plus, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, mitjançant dues fases: amb una barrica de roure blanc americà de 220 litres de rom i amb una altra de 500 litres de Sherry.

Segons els seus impulsors, en la seva nota de tast l'Spirit de poma Mooma «deixa tota la sensació i el plaer d'aquests aromes, omplint per complet el paladar amb una sensació de viscositat i dolçor que recorda la poma, la fusta ben transformada en l'envelliment i tot l'art de la paciència, la dedicació i l'experiència dels seus creadors».



«Aroma equilibrada»

L'Spirit de poma Mooma té un grau alcohòlic del 40% i té un aspecte a simiple vista de tons groguencs. La seva aroma és «molt equilibrada mitjançant les pomes dolces amb un lleuger toc de panses, fruits secs i regust de fusta i, la sensació en empassar és de dolçor amb un retrogust de fruites i roure».