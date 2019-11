L'economia gironina no recuperarà els llocs de treball perduts per la crisi com a mínim fins al 2022

L'economia gironina encara arrossega 15.000 llocs de treballs perduts per la crisi i no els recuperarà com a mínim fins al 2022. A més, la creació d'ocupació vindrà donada, sobretot, pels serveis vinculats a la indústria i l'exportació (com ara els transports o les telecomunicacions). Aquesta és una de les conclusions que es desprenen del darrer Anuari Econòmic Comarcal, que periòdicament elabora el BBVA.

L'estudi recull que l'any passat l'economia gironina va créixer un 1,7%, però que ho va fer per sota de la mitjana catalana (on l'increment va ser del 2,6%). I que les comarques del Gironès i el Ripollès es troben a la cua de la recuperació. En el primer cas, sobretot, per la forta dependència del comerç (un sector que s'ha estroncat).