Nostrum, en liquidació per la fallida del negoci

Home Meal Replacement, l'empresa propietària de la cadena Nostrum, ha presentat un escrit al Jutjat Mercantil número sis de Barcelona per demanar l'obertura de la fase de liquidació de la societat. L'empresa va sol·licitar el concurs l'11 de novembre, segons ha comunicat al Mercat Alternatiu Borsàtil (MAB). Una de les principals incògnites és què passarà amb la companyia, que podria ser finalment adquirida per una altra empresa, i quin impacte tindrà en el nombre de treballadors. De fet, segons Expansión, aquest jutjat ha rebut una oferta de la companyia Masia Artesana per quedar-se amb la marca.

El febrer de l'any passat, Home Meal va presentar un concurs de creditors voluntaris i va cessar el fundador, president i conseller delegat, Quirze Salomó. Al juliol d'aquest any, l'empresa va anunciar el tancament de les cuines centrals a Sant Vicenç de Castellet (Bages) i va presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar una seixanta de treballadors. Nostrum està en concurs des del febrer després de no poder fer front al refinançament d'un deute de deu milions d'euros.

La companyia va tancar a l'agost un dotzena de botigues pròpies i té ara 78 locals franquiciats. L'empresa ultima un segon ERO per acomiadar la resta de la plantilla, uns 40 treballadors. El 2018, l'empresa va intentar captar nous recursos i va llançar una moneda digital pròpia, la Meal Token, tot i que finalment no es va materialitzar.

Crisi de creixement

Nostrum va néixer com un model d'èxit, però va patir una crisi de creixement i va acabar ofegada pels deutes. Fundada per Quirze Salomó, que en va ser president i conseller delegat, la cadena de botigues de menjar casolà va bastir un model de negoci que aviat tindria molts adeptes. Va afrontar una gran inversió en la seva cuina central i fàbrica per tal d'abastir una cadena de botigues (la majoria franquiciades) que, segons el pla de negoci, havia d'arribar als 800 locals. Un projecte que requeria molt capital per tirar endavant. Quan l'aixeta del crèdit es va tancar, l'empresa va iniciar la seva decadència.