La patronal del «retail» Comertia s'incorpora a Foment del Treball

L'Associació Catalana de l 'Empresa Familiar del Retail, Comertia s'ha incorporat com a soci a Foment del Treball. El president d'aquesta patronal, Josep Sánchez Llibre, i el de l'organització de retail, German Cid, van signar l'acord en virtut del qual Comertia, entra a formar part com a entitat associada a l'organització empresarial d'abast català, dimarts passat. L'objectiu és unir esforços per garantir la representativitat del sector retail en el sistema econòmic del país. Cid va apuntar que l'adhesió «vol reforçar l'esperit de l'entitat de fer lobby» sobre les qüestions que els preocupen, com l'equitat fiscal i la seguretat. Des de Foment de Treball, Sánchez Llibre va assegurar que aquesta incorporació «contribuirà indubtablement a reforçar l'acció de suport al comerç».



Aposta per l'eficiència

Comertia agrupa 66 empreses, que aglutinen més de 4.000 punts de venda i una facturació agregada de més de 4.000 milions d'euros anuals. Les firmes associades a l'entitat donen feina a unes 35.000 persones.