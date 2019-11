Treballadors de Suntransfers porten 28 dies en vaga per l'acomiadament d'un company

Treballadors de l'empresa Suntransfers, dedicada als 'transfers' (transport d'enllaç) des dels aeroports o centres vacacionals a l'estranger, porten 28 dies de vaga indefinida per l'acomiadament de tres companys, un d'ells delegat sindical de CNT. Des del 17 d'octubre que el 60% de la plantilla, formada per una trentena de persones, no acudeix al lloc de treball. Denuncien que els acomiadaments es deuen a una "repressió sindical" per haver reclamat millores i exigeixen la readmissió dels tres companys així com la negociació d'un nou conveni col·lectiu.

Segons informa CNT, ja s'ha obert la via judicial per reclamar un acomiadament nul i denuncien falta de voluntat de l'empresa per arribar a un acord.