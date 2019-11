La guardiola de les pensions es queda sota mínims

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un acord per retirar fins 3.598,2 milions d'euros de Fons de Reserva de la Seguretat Social per garantir el pagament de les pensions al desembre, que inclou la paga extra de Nadal.

Així ho ha assenyalat la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, on ha explicat que aquest import és el límit que es pot extreure segons estableix la Llei del Fons de Reserva de la Seguretat Social, tot i que ha confiat que finalment no s'hagi de fer servir tota la quantitat. Així, fonts de la Seguretat Social han indicat a Europa Press que l'import final superarà lleugerament els 3.000 milions.

De 66.000 a 1.500 milions

El Fons de Reserva de la Seguretat Social va arribar el seu import màxim el 2011, quan va sumar un total de 66.815.000 d'euros i, a partir del 2012, el primer any de disposició, es van retirar 7.003.000 d'euros; en 2013, es va disposar d'11.648.000 d'euros; el 2014, 15.300 milions d'euros; el 2015, 13.250 milions d'euros; en 2016 es va disposar de 20.136.000 d'euros; en 2017, de 7.100 milions d'euros, i el 2018 es van retirar 3.000 milions d'euros.

Després d'aquesta última disposició de la 'guardiola de les pensions', a tancament del 2019 el seu import se situarà en els 1.543 milions d'euros, enfront dels més de 66.000 milions que va arribar a disposar en 2011 i tot i que el Govern ha anat aprovant diversos préstecs per no deixar el Fons a zero.