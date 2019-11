Diferències entre bitcoin i libra

La divisa digital de Facebook neix sota el pes de la llei i sotmesa a les normes dels reguladors. Les 27 empreses fundadores que donen suport a Facebook en aquesta aventura (entre elles Visa, Mastercard, Uber, Lyft, PayPal, eBay, Vodafone i Spotify ) formaran l'Associació Libra. Només les empreses sota el paraigües d'aquesta associació podran fer transaccions amb la moneda. Ja hi ha més de 100 marques diferents disposades a unir-se al projecte. Les seves transaccions quedaran subjectes als mateixos organismes de supervisió i protecció dels consumidors que, per exemple, els bancs nord-americans. El moneder digital en què es podrà guardar la libra es dirà Calibra.

Bitcoin, per la seva banda, no està controlat per cap entitat individual, és una divisa descentralitzada. La informació de qui és propietari de la moneda o en què es gasta està disseminada en diferents ordinadors del món. Les dades de Libra estaran en mans de l'Associació Libra, i Facebook es compromet a cedir a tercers la informació del consumidor amb l'objectiu de completar transaccions.

Mentre el valor del Bitcoin està determinat purament per l'oferta i la demanda del seu mercat, el valor de Libra es determinarà en funció de si puja o baixa una cistella d'actius formada per deute de països o dipòsits bancaris, a la qual estarà referenciada.

Pel que fa a Libra, l'abonaran actius reals, ja que l'objectiu és que sigui una moneda estable, sense fluctuacions extremes del seu valor. La volatilitat del Bitcoin es deu precisament al fet que la seva cotització puja o baixa segons l'oferta i la demanda. Com més persones interessades a tenir bitcoins, major és el seu valor. La moneda ha arribat a costar més de 17.500 dòlars per unitat. Però quan el mercat perd interès, el Bitcoin es desinfla. El mínim valor aquest any el va marcar el 28 de gener, quan va arribar a cotitzar a 3.453 dòlars.

Els propietaris de bitcoins són anònims. D'altra banda, els comptes de Facebook estaran verificats. Els que vulguin obrir una cartera de Calibra hauran de presentar una identificació oficial, tal com es fa ara en obrir un compte bancari. En ser una moneda legal, se li apliquen els estàndards de qualsevol moneda del món per prevenir el finançament del terrorisme, evitar fraus o blanqueig de diners i evasió d'impostos. Libra està especialment dirigida als 1.700 milions de persones que no tenen un compte bancari i que han de pagar un alt cost per transferir diners als seus familiars.

El que està clar es que els «sistemes monetaris» tal com els coneixem es transformaran i de ben segur que els canvis que venen seran molt més «grans» dels que hem viscut fins ara.