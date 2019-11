Un estudi estableix que cada pensionista rep un 30% més del que cotitza a la vida laboral

El 72% dels espanyols considera que el total de la pensió que cobrarà durant la seva vida de jubilat serà menor a tot el cotitzat durant la seva etapa laboral, segons es desprèn de la VII Enquesta sobre Estalvi de la Població Espanyola elaborada per l'Institut BBVA de Pensions. No obstant això, el director de l'Institut BBVA de Pensions, Luis Vadillo, va recordar que tres anys de cotització financen ara mateix aproximadament un any de pensió. Per això, va apuntar que una carrera laboral de 40 anys finança uns 13 anys de pensions, encara que els jubilats perceben de mitjana aquesta prestació durant un total de 17 anys. Segons Vadillo, cada pensionista rep, de mitjana, més d'un 30% del que cotitza a la seva vida laboral.

Tenint en compte l'edat, la percepció que la pensió serà menor del que es cotitza és major en preguntar als enquestats de menor edat. Així, el 76% dels enquestats que tenen entre 42 i 46 anys té aquesta percepció, xifra que baixa fins al 73% en el cas dels que tenen entre 47 i 52 anys, fins al 69% en els que tenen entre 53 i 58 anys i al 66% entre els que tenen més de 53 anys.

Pel que fa a la revaloració de la pensió pública, la majoria dels entrevistats (el 84%) considera que el Govern ha d'assegurar «sempre» el poder adquisitiu de les pensions lligant la seva revaloració a l'IPC. Així mateix, gairebé la meitat dels entrevistats pensa que el principal objectiu de la reforma del sistema de pensions hauria de ser millorar les pensions més baixes perquè tots els pensionistes puguin fer front a les seves necessitats.

L'estudi, realitzat en exclusiva a membres de la generació del baby boom, també recull que un de cada cinc entrevistats considera que el principal objectiu de la reforma hauria de ser ajustar «millor» les pensions al que cadascú ha cotitzat. A més, una àmplia majoria està a favor del sistema de comptes nocionals. De fet, a gairebé el 70% dels enquestats li semblaria bé que cada treballador tingués el seu propi compte individual a la Seguretat Social en què s'anessin acumulant les seves cotitzacions al llarg de la vida laboral perquè la pensió es calcularà en funció de l'acumulat.

En aquesta línia, de l'estudi es desprèn que els que tenen feina estan més d'acord amb aquesta idea (72%), mentre que els que estan a l'atur o cobrant rendes hi estan menys d'acord (63%). El 63% dels futurs pensionistes de la generació del baby boom considera que la seva pensió serà l'únic ingrés que cobrarà quan es jubili.



Recerca d'informació

Preguntats per si coneixen a quant arribarà la seva pensió un cop es jubilin, únicament un de cada quatre va afirmar tenir una idea aproximada del que cobrarà. D'aquests, un 42% s'ha informat a través de la Seguretat Social i un 39% ha realitzat càlculs propis.