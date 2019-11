La figura de l'assessor hipotecari a l'hora de comprar un habitatge arriba a Girona

Aconseguir una hipoteca sense haver-se de barallar amb tots els bancs i estalviar temps i diners és un dels serveis que ofereix FER&CO, una assessoria hipotecària que fa uns mesos va obrir seu a Girona. És un servei novedós que a la ciutat no existia.

Emi Orta, analista de FER&CO, una empresa amb més de 10 anys de rodatge a Barcelona i amb un nínxol de negoci cobert a Barcelona, explica que «nosaltres oferim assessorament hipotecari, no treballem per a cap banc, som totalment independents i oferim les millors condicions al client». «Amb la nostra experiència global, podem aconseguir millors condicions que no pas un particular quan va a un banc a demanar una hipoteca. El que fem és aconseguir els millors preus perquè el client estalviï temps i diners. Amb un banc, com que negociem un volum molt important, ens poden oferir unes condicions millors que un client particular mai aconseguirà», explica.



FER&CO ofereix acompanyament total al client, des de l'inici fins que aquest té les claus de casa seva. A vegades aquesta figura s'ha entès com «la típica persona que es vol aprofitar dels clients guiant-los en un banc on té comissions. Nosaltres volem trencar amb això perquè no som així. Som professionals, independents i el nostre centre és el client. Abans hi havia molt intrusisme, molt poca professionalitat».

FER&CO coneix el perfil de client que té i sap des d'un inici si la finca que vol comprar és viable o no. A partir d'aquí, fa una anàlisi, un estudi, una valoració i comença el procés per entregar una proposta al client. Fins que no s'accepta una proposta, el client no ha de pagar res.



La figura de l'assessor hipotecari és a Catalunya i a Espanya en general molt desconeguda però, en canvi, a la cultura anglosexona és molt habitual. «Allà la gent no va a un banc si vol contractar una hipoteca, sinó que el que fa és assessorar-se i contractar un assessor hipotecari, que és el professional que realment hi entén i el pot ajudar i acompanyar en tot el procés».

A Girona, fins ara, no existia aquesta figura. FER&CO és una novetat que de moment «funcionem molt bé amb el boca-orella. Els nostres clients estan contents i ens recomanen. La desconeixença de la nostra figura fa que al principi generi dubtes i es cregui que és millor anar al banc, però quan un client veu que li fem una proposta amb la qual s'estalvia de 15.000 a 30.000 euros, en surt satisfet». «A això cal afegir-hi els beneficis dels costos associats a les hipoteques, com ara les assegurances de vida», assenyala.



FER&CO és una assessoria hipotecària formada per un equip multidisciplinari compost per advocats i assessors financers especialitzats en negociació d'hipoteques i assessorament en la compravenda d'habitatges. A Barcelona, l'equip està format per 21 persones, i el recent equip de Girona, per quatre. Pel que fa al volum de negoci, genera 400 operacions anuals aproximadament.

«La filosofia de treball de FER&CO es basa en l'excel·lència en el tracte amb el client», explica. Tots els esforços se centren en oferir-los un servei de qualitat en atendre les necessitats concretes. «Per fer-ho possible, les oficines centrals són a Barcelona, però el tracte és personalitat a cada territori amb un assessor de referència que serà l'encarregat de guiar, acompanyar i resoldre tots els dubtes del client durant el procés. Un procés que aproximadament es pot allargar fins a dos mesos, des que s'inicia fins que el client signa l'hipoteca», explica.