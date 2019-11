La guardiola de les pensions es queda sota mínims

El Govern espanyol va aprovar ahir abonar la paga doble als pensionistes acudint al fons de reserva, l'anomenada «guardiola de les pensions», amb una possibilitat màxima de disposar de fins a 3.598,2 milions d'euros. A més, l'executiu espanyol va donar llum verda a una transferència de 600 milions d'euros d'Hisenda a la Seguretat Social, i preveu una ampliació de crèdit dels pressupostos prorrogats a càrrec de la previsió d'uns majors ingressos per la pujada de les cotitzacions, que creixen aproximadament un 8% aquest any. La ministra de Treball, Magdalena Valerio, va explicar que confien no haver d'utilitzar la totalitat dels 3.598 milions d'euros de la guardiola de pensions.



De 66.000 a 1.500 milions

El Fons de Reserva de la Seguretat Social va arribar al seu import màxim el 2011, quan va sumar un total de 66.815.000 d'euros i, a partir de 2012, el primer any de disposició, es van retirar 7.003.000 euros; va ser l'any 2013 quan ja es va disposar d'11.648.000 d'euros; el 2014, 15.300 milions d'euros; el 2015, 13.250 milions d'euros; en 2016 es va disposar de 20.136.000 d'euros; en 2017, de 7.100 milions d'euros, i el 2018 es van retirar 3.000 milions d'euros.

Després d'aquesta última disposició de la guardiola de les pensions, a tancament del 2019 el seu import se situarà només en els 1.543 milions d'euros, davant dels més de 66.000 milions que va arribar a disposar l'any 2011. La transferència que rebrà la Seguretat Social de 600 milions d'euros es deu a la menor emissió de deute i a uns interessos més baixos del previst.