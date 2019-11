Més de 500 joves passen per la Fira d'ocupació juvenil TreballemGi

L'Auditori de Girona va acollir aquesta setmana la Fira d'Ocupació TreballemGi, dedicada a la inserció laboral dels joves, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, el Consell Comarcal del Gironès, la Diputació de Girona, el Departament d'Educació i el Servei d'Ocupació de Catalunya. La fira va comptar amb més de 38 empreses que buscaven candidats per a més de 150 llocs de treball i hi van passar més de 500 joves.



L'objectiu de TreballemGi és ajudar a la inserció i orientació dels joves facilitant-los el contacte amb empreses i entitats que estan interessades a incorporar joves. Els que hi van assistir hi van trobar un espai amb empreses de sectors com els serveis, la indústria, l'hostaleria, la logística, l'alimentació o el tercer sector interessades en la contractació de personal. L'espai va permetre als joves assistents consultar més de vuitanta llocs de treball diferents oferts per més de trenta empreses que hi van participar i presentar-se com a candidats. Entre les empreses que van buscar personal a la fira destaquen les següents: Noel, Girona Centre, Nutri Girona, Gremi de Carnissers, Ecosol, Hostaljobs, Fundació Mifas, Inserta Empleo– Fundación Once, Dibosch, GM Food, Fundación Adecco, Carrefour, Restaurant Casa Marieta, Bauhaus Girona, Nestlé, Grup Fundació Ramon Noguera, Restaurant Can General, Pdepà Bakery, Milla Masanas, Trace Logistics, Llagurt, Rotimpres, Roberlo, Minerals Girona, Rarsa, Axxon, Marlex, Productes Concentrol, Fundació Salut Empordà, Seur Geopost, MediaMarkt i Heco.



A més d'adreçar-se directament a les empreses, els joves van poder participar en tallers de manteniment de vehicles, d'imatge personal, d'automatismes de la indústria 4.0, d'instal·lacions elèctriques i automatitzades, d'hostaleria d'alta gamma o de marca personal i xarxes socials.

A la Fira també s'hi van explicar quins són els ajuts destinats a fomentar la creació de llocs de treball per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En cas que es lligui un contracte de sis mesos a jornada completa, l'empresa es podrà beneficiar d'un ajut de 4.950 euros.

Els joves també van poder consultar les ofertes laborals, les empreses participants i el programa d'activitats al web www.treballemgi.cat.

TreballemGi compta amb l'èxit de tres edicions precedents celebrades a Blanes, Figueres i la mateixa ciutat de Girona. En el cas de Blanes, on va tenir lloc l'11 d'abril, es va comptar amb més de cinc-cents joves participants, que van concertar més de 800 entrevistes laborals amb quaranta-cinc empreses. Figueres, el 28 de març, va comptar amb l'assistència de quatre-cents joves, que van concertar set-centes entrevistes laborals amb quaranta empreses que hi van participar. En el cas de Girona, la fira va tenir lloc el 27 de setembre de l'any passat, i hi van assistir cinc-cents joves i una trentena d'empreses.

La tercera edició del TreballemGi va incrementar notablement tant la presència de visitants, amb perfils molt diversos, és a dir de joves que busquen feina, com de les empreses que demanen candidats. La Fira ha crescut any rere any i des de la Cambra de Comerç no descarten poder traslladar les fires a altres comarques, ja que a vegades és complicat per a algú desplaçar-se 50 quilòmetres. En canvi, si es territorialitzen les fires, s'apropa tant les empreses locals que busquen personal com els joves que estan interessats en trobar feina.