UP, JARC i Viticultors valoren el compromís de Jordà per abordar la davallada del preu del raïm i el vi

Els viticultors vocals del Consell Regulador del Cava, en representació d'Unió de Pagesos (UP), JARC i l'Associació de Viticultors, valoren positivament el compromís de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, de treballar per millorar la situació dels pagesos enfront de la davallada del preu del raïm i del vi aquesta campanya.

En aquest sentit, la consellera s'ha compromès a reclamar al Ministeri d'Agricultura contrapartides per no respectar la petició del Consell Regulador de limitar les plantacions i els vocals viticultors proposaran al ple del consell aprovar recomanacions ja per a la propera campanya.



Reunió amb la consellera

Dimarts, representants de les organitzacions professionals d'UP, JARC i l'Associació de Viticultors, integrants de la coalició Viticultors pel Cava, es van reunir amb Jordà per abordar la situació dels viticultors que destinen la seva producció de raïm o de vi a la DOP Cava, després de l'anunci de les grans cases elaboradores de reduir fins a un 30% –a 0,30 euros el quilo de mitjana– el preu del raïm i que fins ara no hagin mostrat intenció de rectificar.

A la reunió es va analitzar la posició de partida de les grans empreses elaboradores de cava respecte al preu del raïm i la necessitat que es coresponsabilitzin de la producció i dels estocs. També s'hi va valorar l'impacte de les prop de 4.000 hectàrees inscrites des de l'any 2016 en contra de la voluntat del consell regulador, que els anys 2017 i 2018 va demanar al ministeri que limités les autoritzacions de plantació de vinya a l'àmbit de la DO. Una petició que no es va respectar.

Des de les tres organitzacions es va posar de manifest també la necessitat d'evitar que els viticultors que ara no poden afrontar les inversions en plantacions de vinya que havien previst, siguin sancionats. A més, durant la reunió es va analitzar de quines maneres el Consell Regulador del Cava pot millorar encara més els controls de la producció del raïm i de la qualificació del vi, i es va estar d'acord que un major control de camp de les parcel·les, amb aforaments de collita i control de la finalització de la recol·lecció, comportaria un avenç important.



Crisi de preus

Teresa Jordà també va estar d'acord a explorar com evitar sancionar els viticultors afectats per la crisi de preus, i que ara no podran fer front a les noves inversions. Al mateix temps, també es va posar sobre la taula la possibilitat de demanar al ministeri que habiliti un pressupost per a l'ajut de la verema en verd que contempla el Pla de Suport Vitivinícola de l'Estat, en cas que es volgués posar a disposició dels viticultors en l'àmbit del cava.