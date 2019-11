Els espanyols gastaran una mitjana de 268 euros en regals per Nadal i Reis

Segons dades de l'estudi europeu Tendències de consum per Nadal, d'eBay, elaborat per Kantar per analitzar els hàbits de compra de regals a Espanya, els espanyols preveuen gastar-se una mitjana de 268 euros en regals durant aquest Nadal i Reis. Això suposa un augment de 10 euros addicionals en comparació amb la despesa de l'any passat (258 euros).



Novembre, Black Friday

Novembre ha sigut tradicionalment un dels millors moments de l'any per aprofitar els descomptes i les promocions, com en el cas del Black Friday, per trobar el regal ideal. Tot i que tradicionalment els espanyols realitzaven el gruix de les seves compres nadalenques el mes de desembre, aquest any augmenta el tant per cent d'aquells que planegen començar al novembre fins al 40%, seguits d'un 37% que segueix endarrerint les compres a l'últim mes de l'any.

El costum de deixar les compres per a l'últim moment (33%) és un dels obstacles que impedeix comprar els regals amb anticipació seguit per la falta de temps (14%). Per donar resposta a aquest problema, plataformes online, com eBay, faciliten les compres de manera senzilla i des de qualsevol dispositiu per trobar articles per a tots els estils.

Segons l'estudi de tendències, els espanyols tenen prevista una mitjana de nou regals per a sis persones. Aquest nombre és major en les llars espanyoles que hi ha nens, on es compren dos regals més. Els més petits de la casa segueixen essent líders del rànquing de les persones a les quals es destina un major pressupost, amb un total de 159 euros, seguit per les parelles (95 euros) i els pares de família (68 euros). L'estudi revel·la una dada interessant sobre quant temps dediquen els espanyols a escollir un regal. El 35% necessita diversos dies per decidir-se; en el costat oposat, el 9% dels enquestats només necessita una hora per prendre una decisió.



Finançament

Sobre el finançament d'aquesta despesa extra anual, l'estudi reflecteix que el 28% dels espanyols enquestats estalvia durant tot l'any per poder fer front a les compres nadalenques.

Sobre l'anàlisi per edats, les dades demostren que els joves d'entre 16 i 34 anys són els que més tendeixen a estalviar (36%) seguits dels adults d'entre 35 i 54 anys (26%).

El que deixa clar l'estudi és que els espanyols són molt curosos a l'hora de comprar perquè només un 15% realitza les seves compres de Nadal per impulsos, davant d'un 77% que afirma considerar les despeses amb cura.

Una altra dada curiosa de l'estudi d'eBay és que el 65% de la població enquestada confirma que decora la seva casa amb un arbre de Nadal artificial (només un 8% n'utilitza un de veritat com a part de decoració nadalenca). En relació amb el pressupost destinat, el 24% hi inverteix entre 21 i 50 euros. A més a més, l'estudi resol que un 27% no vol comprar gens de decoració.

Sobre les causes d'estrès més importants en època festiva, l'estudi confirma que la major preocupació, per al 43% dels enquestats, són les despeses derivades del Nadal, seguides d'un 25% de les persones que queden aclaparades per la falta d'idees per regalar.

La tendència de comprar online segueix a l'alça. El 34% dels espanyols planteja comprar més regals per internet que a les botigues físiques aquest Nadal, seguits d'un 29% que confirma que les seves compres es repartiran igualitàriament entre els comerços tradicionals i les compren en línia.

Els joves entre 16 i 34 anys destaquen a l'hora de comprar online (42%) i els adults d'entre 55 i 64 anys (47%) planegen seguir amb la tradició de comprar en botigues físiques per Nadal i Reis.

L'auge de les compres per internet va junt amb el fet que augmenti la contractació en la logística, i moltes empreses, com Amazon, ja van anunciar que per a la campanya de Nadal, que comença amb el Black Friday a finals de mes, contractaran 4.000 persones per poder fer les entregues a l'hora de tot el volum de paquests que es repartiran aquestes dates.