L'IPC es manté en el 0,1% a l'octubre a Girona

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a les comarques de Girona durant l'octubre es va mantenir en el 0,1% registrat al setembre, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, està dues dècimes per sota de la mitjana catalana, que va ser del 0,3%. Per categories, els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques van pujar un 2,1% i els de restaurants i hotels ho van fer un 2%. En canvi, van baixar un 3,4% els relacionats amb l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles i un 0,5% els d'oci i cultura.



A Catalunya, al 0,3%

A Catalunya es va mantenir en el 0,3% durant l'octubre, la mateixa taxa que es va registrar al setembre. Així, és la cinquena vegada que l'IPC se situa per sota de l'1% aquest any, després que al juny fos del 0,7%; al juliol, del 0,8%; a l'agost, del 0,6%, i al setembre, del 0,3%. Com a Catalunya, la taxa també es va mantenir a l'Estat a l'octubre en el mateix 0,1% del setembre. Això ha estat així principalment per la baixada dels preus dels carburants i, en menor mesura, del transport aeri, i per la davallada del preu dels paquets turístics. En canvi, l'electricitat va pujar en comparació amb el 2018.

A Catalunya, els augments més destacats en la variació anual es van donar en restaurants i hotels (+2,5%), aliments i begudes no alcohòliques (+1,4%), mobles i articles de la llar (+1,4%), ensenyament (+1,3%) i roba i calçat (+1%). En canvi, els preus relacionats amb l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles baixen un 3,3% i el transport ho fa un 1,5%.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC es manté en set comunitats, augmenta en sis i disminueix en quatre més. El major increment es va produir a Extremadura, amb una pujada de cinc dècimes fins al 0,1%. Per contra, Navarra és la que va tenir un major descens, amb una baixada de dues dècimes fins al 0,5%.