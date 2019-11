Audrey Doré, del Celler de Can Roca, és escollida Millor Sommelier de Catalunya 2019

Audrey Doré, del Celler de Can Roca, ha estat escollida com a Millor Sommelier de Catalunya al concurs celebrat al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, un certamen organitzat per l'Associació Catalana de Sommeliers. Es van atorgar altres guardons a personalitats i empreses del sector. El guardó al Millor Celler va ser per Vinyes Olivardots, de Capmany.

Els altres dos finalistes van ser Anna Casabona, responsable del Celler de Capçanes, i Ton Colet, d'El Cigró d'Or, a Vilafranca del Penedès.

El tres finalistes participaran en el Concurs Nacional de Sommeliers, en representació de Catalunya, en el que hi participen els diferents guanyadors regionals i que tindrà lloc entre el proper 30 de març i 2 d'abril, al Salón de Gourmet de Madrid.

Els concursants van haver d'enfrontar-se a les proves dilluns al matí. Es tracatava d'un examen escrit i una prova pràctica de tast a cegues d'idiomes i una prova de comunicació.

Posteriorment, el jurat va escollir els tres finalistes. Aquests es van enfrontar a un test ràpid d'imatges, el tast de dos vins i la identificació de tres productes. També la detecció d'erros en una carta de vins, la presa de comanda en una taula, una prova de decantació i una prova sorpresa, nova d'aquest any, de servei d'un vi.

La guanyadora es va donar a conèixer, més tard, durant una vetllada, la Nit dels Sommeliers 2019 que es va celebrar a la Sala Domènech i Muntaner de l''Hotel Casa Fuster de Barcelona.

Durant el sopare es va reconèixer la tasca i els mèrits de diferents personalitats del sector.



El millor celler, de Capmany

Els guardonats aquest any han estat per a Joan Asens -del celler Orto- al Millor Enòleg.

Vinyes d'Olivardots s'ha endut el guardó al Millor Celler. Es tracta d'un projecte familiar a Capmany nascut el 2002 per part de Carme Casacuberta i Antoni Pena i al qual s'han incorporat les noves generacions.

La resta de guardonats van ser: l'Equip Sapiens del Vino La Bullipedia al Millor Comunicador, Ampans a la Millor Iniciativa Solidària, Ignasi Torralba -director del grup Impitoyables, el grup de tast a cegues més antic d'Espanya- a la Millor Trajectòria i Manel Tirvio Sales al Soci d'Honor. A més, també han estat reconeguts tots aquells socis que han fet deu anys formant part de l'Associació.

El concurs és un certamen organitzat per l'Associació de Sommeliers de Catalunya, l'objectiu de la qual és desenvolupar i promoure el coneixement de la professió de sommelier, dels vins i productes gastronòmics de tot el món, amb especial èmfasi en els catalans, i de reforçar els vincles, l'amistat i la col·laboració entre professionals del món del vi.