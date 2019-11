Seat crea una divisió de mobilitat urbana i treu al mercat una moto elèctrica

Seat ha creat una divisió que s'encarregarà de desenvolupar els productes i serveis pensats per a la mobilitat urbana i que treballarà per a tot el grup Volkswagen, assumint el paper que li ha donat el consorci alemany de liderar aquesta nova línia de negoci.

El president de Seat, Luca de Meo, ha anunciat aquest dimarts la iniciativa durant la presentació als mitjans de comunicació a l'Smart City Expo World Congress del prototip de motocicleta cent per cent elèctrica que la companyia llançarà el 2020 i que es convertirà en el primer vehicle de dues rodes de la marca.

De Meo ha assegurat que aquesta divisió, Seat Urban Mobility, està pensada per donar resposta a la nova demanda de vehicles que facilitaran els moviments de les persones a les ciutats, especialment dels més joves, que busquen fórmules "més assequibles, fàcils d'usar, divertides i pensades per compartir ".

"Per primera vegada tenim un equip cent per cent pensat per a aquests productes i serveis", ha dit el president de Seat.

Liderada per Lucas Casasnovas, la nova divisió desenvoluparà nous productes i serveis al voltant de la nova mobilitat i englobarà Xmoba, el centre de desenvolupament de programari Seat Code i l'empresa Respiro, que gestiona serveis de cotxe compartit, que actualment presta els seus serveis a Madrid i a l'Hospitalet.

La mobilitat urbana planteja oportunitats de negoci amb un valor que alguns analistes calculen en uns 140.000 milions d'euros anuals a Europa.

En un contacte posterior amb la premsa, De Meo ha assenyalat que la nova divisió "tindrà llibertat" per actuar i s'enlaira amb poc més de 25 o 30 empleats.

A mig o llarg termini, el directiu es planteja reptes com incorporar als concessionaris de Seat a aquest negoci, en el que podrien tenir un paper important en les ciutats de província, el que contribuiria a portar els nous serveis de mobilitat fora de les grans urbs.

La primera moto elèctrica de Seat

En el marc de l'Smart City Expo World Congress, Seat ha mostrat per primera vegada la seva futura motocicleta elèctrica, que estarà disponible tant per a particulars com per a serveis compartits.

La scooter elèctrica podrà córrer a una velocitat màxima de 100 quilòmetres per hora i comptarà amb una autonomia de 115 quilòmetres amb una sola càrrega. La seva bateria serà extraïble i es podrà endollar per realitzar la recàrrega en qualsevol instal·lació domèstica, així com en els punts de càrrega habituals.

La motocicleta, equivalent a una 125cc, es desenvoluparà en col·laboració amb el fabricant barceloní de cilomotors elèctrics Silence.

La moto elèctrica se suma a l'oferta amb què ja compta Seat a mobilitat urbana: el patinet elèctric eXS Kick Scooter, que es va presentar el 2018, i el prototip Seat Minimó, un quadricicle completament elèctric que està dissenyat per ser utilitzat per les plataformes de mobilitat a les ciutats.

A més d'aquests productes, De Meo ha anunciat que Seat llançarà un segon patinet elèctric, també fruit de la seva aliança amb Segway, que tindrà una autonomia de fins a 65 quilòmetres i està pensat per a clients individuals i plataformes de 'sharing' (vehicles compartits).

A la presentació de Seat han assistit, entre d'altres, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín; la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón.