Seat, sobre l'efecte de la conflictivitat a Catalunya: «El grup té altres opcions»

El president de Seat, Luca de Meo, va mostrar la seva inquietud pels talls de carreteres que s'han produït a Catalunya les últimes setmanes com a resposta a la sentència del procés i sobre els efectes que té sobre la confiança empresarial que aquests hagin pogut ocasionar.

El màxim responsable de la firma automobilística va afirmar que «si això segueix, el grup [Volkswagen] té altres opcions», ja que «disposa de plantes en quasi tot Europa». De Meo va matitzar que «és més un temor que no una queixa o advertència», «és un estat d'ànim», segons una entrevista publicada a La Vanguardia.



Parada de Martorell

De Meo va fer referència a l'episodi viscut a la planta de Martorell el passat 18 d'octubre, quan la companyia va haver de parar la producció de la planta a causa de les afectacions a la circulació durant la jornada de vaga general. El dirigent de Seat va reiterar que va decidir tancar la planta de Martorell «per prudència» perquè no sabia si totes les peces podrien arribar, el que va provocar un dany econòmic de «desenes de pèrdues de milions d'euros».

Luca de Meo va explicar que, tot i que la inestabilitat no és específica de Catalunya, la imatge que aquesta projecta a l'exterior «no ajuda». I va afegir que «tot i que operativament no passa res, si això continua, el grup té altres opcions, ja que disposa de plantes en quasi tots els països d'Europa». Per al president de Seat, no té sentit que membres del Govern viatgin a Alemanya per tractar la situació de Seat amb representants del grup Volkswagen.