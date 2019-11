Una de cada 3 compres d'habitatges a Girona la fan inversors estrangers

El 12,79% des les compres d'habitatges a Catalunya les protagonitzen estrangers, segons el Col·legi de Registradors de la Propietat. És el cinquè percentatge més alt de l'Estat, en un rànquing que lideren les Illes Balears (28,71%), el País Valencià (25,86%) i les Illes Canàries (23,72). La mitjana estatal és del 12,55%, per sobre del 12,46% del trimestre anterior. La finalitat turística és la principal motivació dels estrangers per comprar un habitatge i per això es concentren els majors nivells en territoris d'atractiu turístic de sol i platja, segons el Col·legi. Per demarcacions, a les comarques de Girona hi ha un 27,59% de les compravendes fetes per estrangers, a Tarragona el 14,48%, a Lleida el 10,56% i a Barcelona el 9,63%.

Tot i l'augment percentual de les compres per part d'estrangers a l'Estat, el nombre global és inferior al trimestre anterior, passant de més de 16.00 a 15.150. Per nacionalitats, els britànics són els que més habitatges compren a l'Estat amb un 14,27 del total, amb un augment del 13,31% respecte al trimestre anterior, quan es va registrar el mínim de la sèrie històrica.

La segona posició l'ocupen els francesos amb el 8,38% de les compres d'estrangers, amb un augment del 7,62% en comparació amb el segon trimestre. La tercera posició és pels alemanys (6,63%), que registra un descens intertrimestral del 7,3%. Per darrera hi ha belgues (6,17%), marroquins (6,05%) i romanesos (5,83%).