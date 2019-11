«Aigües de Vilajuïga no és una filial, és com una neta»

El president de Grífols, Víctor Grífols, va definir l'empresa centenària Aigües de Vilajuïga, que la multinacional va adquirir l'any 2017 després que tanqués les seves portes 144 anys després del seu naixement, com a «empresa netial». «Nosaltres som responsables dels fills fins que tenen 18 anys. Llavors es fan grans i els deixes que facin, i després venen els nets i els malcriem», va assenyalar Grífols per definir l'adquisicó de l'embotelladora, que al seu moment la farmacèutica va definir-ne els motius de compra com a «sentimentals» En aquesta línia, Grífols va deixar clar que l'empresa empordanesa no és «una filial, perquè als fills els has d'exigir, premiar o utilitzar mà dura quan ho fan malament», sinó que és «com una neta: que facin el que vulguin. Si va bé, bé, si no no. Ser director seu és un xollo», va bromejar el president de la multinacional durant l'acte de lliurament dels premis a l'exportació de la Cambra de Comerç.