Busques feina? Et presentem tretze ofertes d'ocupació que busquen 135 persones

Xefs i personal de cuina per al Regne Unit, comercials, monitors de gimnàs... et presentem un ampli ventall de possibilitats de trobar feina a Girona.

MEVOYALEXTRANJERO.COM

Agència de reclutament per a diversos països.

mevoyalextranjero.com selecciona:

Xefs i personal de cuina-REGNE UNIT per a Girona

Publicat: 2019.11.14

– 20 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Regne Unit demana un gran nombre de professionals de la cuina. Xefs, sous xefs i ajudants.

mevoyalextranjero.com compta sempre amb vacants per a aquests professionals en hotels de tot el país. Si ets un professional d'aquest sector, tens un nivell intermedi d'anglès i et ve de gust un canvi de vida, aquesta pot ser la teva oportunitat.

Condicions del lloc de treball

Salari que ronda entre els 19.000 i 22.000 lliures anuals. Alguns hotels poden oferir un sou superior a aquells candidats amb anys d'experiència.

Jornada completa

Tots els hotels faciliten allotjament a un preu assequible i descomptat de la nòmina

Requisits

El candidat ha de tenir mínim un nivell anglès parlat de B1. Es farà preentrevista per Skype.

Experiència i / o formació en el sector és valorable.

Ser ciutadà de la Unió Europea i tenir el passaport vigent.

Per inscriure's i més informació... oferta d' ocupació de Xefs i personal de cuina-REGNE UNIT a Girona

Monitors de suport per a Cambridgeshire, Anglaterra per a Girona



– 80 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -20.000 €.

Busquem monitors de suport -Support Workers- per treballar amb nens i joves amb necessitats educatives especials per als nostres centres ubicats a Meldreth, al comtat anglès de Cambridgeshire

Condicions

Salari inicial de 17.750 lliures brutes anuals (aproximadament uns 20.000 euros anuals)

Jornada completa

El centre facilita l'allotjament als candidats seleccionats per cost aproximat de 350 lliures mensuals.

El centre dóna suport a l'candidat a la gestió de l'Insurance Number (Número de la Seguretat Social) i obertura de compte bancari.

Requisits

Qualsevol qualificació adequada per a l'atenció social; no direm a aquells candidats que no compleixin amb aquest requisit.

Anglès alt i fluid parlat i escrit. Un B2 és el mínim requerit, encara que no demanem certificat. Però sí es farà una preentrevista per Skype.

L'experiència en el sector és molt valorable però no és necessària sempre que el candidat compleixi el requisit nombre

La bona comunicació i capacitat d'escolta;

Habilitats de treball en equip;

Capacitat per relacionar-se bé amb joves i adults

Ser ciutadà de la Unió Europea

Incorporació: està prevista per a inicis de 2020.

Per inscriure's i obtenir informació... oferta d' ocupació de Monitors de suport per a Cambridgeshire, Anglaterra a Girona

GRUP CTC

El nostre compromís és convertir-nos en un soci a llarg termini dels nostres clients, ajudant-los a augmentar la seva productivitat i la presència en el punt de venda, mitjançant solucions integrals i innovadores: aportem eficiència en els seus processos de negoci.

Grup CTC selecciona:

Promotor / Promotora Degustació ESTABLE per a Girona

– 6 vacants.

Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Promotor / Promotora Degustació ESTABLE a Girona

Promotor / Promotora Degustació ESTABLE per a Girona



– 2 vacants.

Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Promotor / Promotora Degustació ESTABLE a Girona

Acttiv LEISURE PROJECTS

Acttiv Leisure Projects selecciona:

Animateur POLYVALENT (H / F) à Catalogne per Roses



– 10 vacants.

Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Animateur POLYVALENT (H / F) à Catalogne a Roses

Allround entertainer for Girona



Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Allround entertainer for Girona

Animateur (h / f) wellness à Catalogne 2020 per a Girona



Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Animateur (h / f) wellness à Catalogne 2020 a Girona

SuperEstanco selecciona:

COMERCIAL AUTONOMO CANAL ESTANC per a Girona



– Contracte autònom.

Perinscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de COMERCIAL AUTONOMO CANAL ESTANC a Girona

FLYING AND FLY – Escola de Pilots de Drones selecciona:

INSTRUCTORS TEÒRICS per a Girona



– 10 vacants.

Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de INSTRUCTORS TEÒRICS a Girona

Bfit Figueres selecciona:

Monitors de gimnàs per a Figueres



– Jornada parcial – indiferent.

Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Monitors de gimnàs a Figueres

Farmacias.jobs selecciona:

Farmacèutic@ substituts @ per Vilafant



– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 1.300 € 1.600 €.

Perinscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de Farmacèutic @ substituts @ a Vilafant

Wellbeing Solutions selecciona:

INFERMER / A DEL TREBALL PER GIRONA



– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 27.000 € 28.000 €.

Per inscriure's i obtenir més informació ... oferta d' ocupació de INFERMER / A DEL TREBALL PER GIRONA

METGE DEL TREBALL PARCIAL GIRONA



– Contracte indefinit.

– Jornada parcial – indiferent.

– Salari 27.000 € 28.000 €.

Per inscriure's i obtenir més informació ... en oferta d' ocupació de METGE DEL TREBALL PARCIAL GIRONA