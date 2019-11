La Fundació Ramon Noguera treu una nova col·lecció de joies inspirada en pel·lícules com 'Pretty Woman' i 'La La Land'

El món del cinema ha inspirat la nova col·lecció de joies que ha tret la Fundació Ramon Noguera de Girona, una entitat dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Les 36 peces dissenyades estan fetes de materials com plata, cautxú, cuir i ciment i tenen elements que recorden pel·lícules com 'Manhattan', 'Apollo 13', 'Pretty Woman', 'Hook', 'La La Land' i 'Up'. A més, la joiera gironina Mariona Quera ha dissenyat dues sèries més inspirades en 'Moulin Rouge' i 'Charlie i la fàbrica de xocolata'. Prop d'un centenar d'usuaris del Centre Ocupacional Montilivi de Girona s'encarreguen d'elaborar manualment la nova col·lecció que porta el lema 'Regals de pel·lícula amb valor social per aquest Nadal'.

La nova col·lecció de joies de la Fundació Ramon Noguera està inspirada en pel·lícules molt conegudes com són 'Manhattan', 'Apollo 13', 'Pretty Woman', 'Hook', 'La La Land' i 'Up'. Les ha dissenyat l'equip creatiu de la fundació i s'elaboren artesanalment al Centre Ocupacional Montilivi de Girona on actualment hi ha prop d'un centenar d'usuaris. Aquest treball forma part de l'activitat d'ocupació terapèutica que s'ofereix a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

En total hi ha 36 peces, entre collarets, penjolls, braçalets, arracades i anells fets a partir de materials com plata, cuir, cautxú o fins i tot ciment. Aquest any, com ja es va fer per primer cop l'any passat, s'ha inclòs una línia infantil inspirada en la pel·lícula 'Up'. La directora gerent de la fundació, Pepita Perich, ha explicat que s'ha decidit continuar amb aquesta línia per a nens després de la bona acollida dels braçalets dedicats al Girona Futbol Club que van treure l'any passat.

D'altra banda, la joiera i gemmòloga Mariona Quera, vinculada des de fa temps en el disseny de joies per a la fundació, ha creat dues col·leccions més (una per a adults i una per a nens) inspirades en 'Moulin Rouge' i 'Charlie i la fàbrica de xocolata'. En aquest cas, són dues peces de cada (dos penjolls de plata de llei). Quera ha explicat que ha triat la pel·lícula 'Moulin Rouge' perquè París és una ciutat que li encanta visitar des de fa anys. L'element principal és un cor, per ser una pel·lícula romàntica, i al disseny també hi ha els vincles entre Girona i París amb Eiffel com a element comú. Així, al cor hi ha quatre claus inspirats en l'arquitecte Gustave Eiffel, autor del pont de ferro que hi ha a Girona, i quatre cargols que són els quatre rius que passen per la ciutat.

Pel que fa a la resta de dissenys inspirats en pel·lícules, la línia d''Apollo 13' destaca per ser de color negra i amb una peça arrodonia emulant un planeta; la 'Pretty Woman' és de to rosat i romàntica mentre que 'Manhattan' és una línia més urbanita feta a partir de ciment i amb incrustacions d'amatista. La de 'La la land' conté una estrella com a element principal i un to més verdós i 'Hook', inspirada en la pel·lícula de Peter Pan i el capità Garfi, té tons més naturals amb fulles i cuir. I la infantil inspirada en 'Up' inclou un disseny de boles amb colors vistosos.



Regals amb valor social

La nova col·lecció de joies s'ha presentat aquest dimecres sota el lema 'Regals de pel·lícula amb valor social per aquest Nadal'. La directora gerent ha explicat que són idonis per a tot l'any però molt especialment per fer un detall per Nadal i contribuir a la conscienciació social. I ha afegit que cada cop són més les empreses del territori que aposten per donar a conèixer aquestes joies entre els seus treballadors.



Des de fa una dècada que cada any treuen una nova col·lecció. La de l'any passat, dedicada a Girona va tenir una bona acollida i gairebé es van exhaurir totes les línies de disseny.

Les noves creacions ja es poden comprar a la botiga de moda i complements que la Fundació té a Mas Xirgu; a la botiga online www.lafundacio.net i als centres ocupacionals de Girona i Llagostera. Les peces de les col·leccions de disseny propi valen des de 8 fins als 12 euros; les infantils entre 2 i 3 euros i les de Mariona Quera, entre 18 i 45 euros.