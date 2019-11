Les exportacions gironines creixen un 6% fins al setembre i marquen un nou rècord

Les exportacions gironines han crescut un 6,6% entre gener i setembre i marquen un nou rècord arribant als 4.203 milions d'euros. Sobretot, per l'embranzida que han agafat les càrnies arran de l'epidèmia de pesta porcina a la Xina. Durant els tres primers trimestres del 2019, el clúster gironí ha batut registres i ha arribat a créixer fins a un 29% en exportacions (arribant als 1.189 milions). La bona tònica que viu aquest sector, però, no es trasllada a d'altres, perquè la indústria química –la segona en importància a la demarcació- ha vist com les seves vendes a l'exterior es refredaven. Entre gener i setembre, les químiques han patit una caiguda del 2,7% en exportacions. Pel que fa a destins, la Xina es consolida com el quart mercat en importància per a les empreses gironines (per darrere de França, Itàlia i Alemanya).

Les exportacions gironines continuen imparables gràcies a l'embranzida que han assolit les càrnies al llarg d'aquest 2019. Segons recull l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les vendes a l'exterior de les empreses del territori han crescut un 6,6% durant els tres primers trimestres d'any. En concret, les exportacions han marcat un nou rècord, arribant als 4.203.298.360 euros.

Per sectors, la indústria agroalimentària continua encapçalant el gruix del negoci a l'exterior. Entre gener i setembre, les seves empreses han crescut un 18,1% en exportacions i han fet vendes per valor de 1.825,8 milions (és a dir, el 43% de tot el que la demarcació ha enviat a altres mercats).

I dins l'alimentari gironí, la preeminència de les càrnies és innegable. Empeses per la crisi de pesta porcina que viu la Xina, i que ha obligat el gegant asiàtic a abastir-se de carn a mercats exteriors, el clúster gironí ha incrementat fins a un 29% les seves exportacions al llarg del 2019. Entre gener i setembre, ja ha fet vendes de carn per valor de 1.189 milions (davant dels 918,99 del mateix període de l'any passat).

La bona tònica que viu l'agroalimentari, però, no es trasllada a altres sectors. De fet, la indústria química –la segona en importància- tanca el tercer trimestre del 2019 veient com les seves exportacions s'han refredat. En concret, han baixat un 2,7% (situant-se en 721,9 milions). I de la mateixa manera, també ho ha fet la indústria de la maquinària, que ha patit un descens del 6% en exportacions (passant dels 381 milions als 357 durant aquest període).

La Xina, en quart lloc

Al costat dels productes, l'estadística també permet fixar-se en quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, França (1.092,75 milions) continua encapçalant la llista, amb molta diferència respecte altres mercats que li venen al darrere (i que sobretot, s'explica per la proximitat).

A aquest destí, el segueixen dos més de la Unió Europea: Itàlia (328,2 milions) i Alemanya (281,08 milions). Per darrere d'ells, però, la Xina s'ha consolidat com el quart destí en importància, i les exportacions al gegant asiàtic acumulen 270,29 milions durant els tres primers trimestres del 2019. Per darrere d'aquests destins s'hi troben, per aquest ordre, Portugal, el Regne Unit, Polònia i el Japó.

Balança comercial positiva

Al costat de les exportacions, l'estadística del Ministeri d'Indústria també permet veure què s'ha importat a les comarques gironines. Entre gener i setembre del 2019, les importacions han crescut un 6,1% situant-se als 2.158,3 milions. Això fa que, comparat amb les exportacions, la balança comercial de la demarcació sigui positiva (perquè les comarques gironines venen més a l'exterior que no pas hi compren).

Un 11,7% més al setembre

Les dades de comerç exterior que ha publicat aquest dijous el Ministeri recullen les dades del setembre (cosa que permet fer l'acumulat dels tres primers trimestres del 2019). Si es fixa la lupa només en aquest mes, les vendes gironines a l'exterior han crescut fins a un 11,7%.

En concret, al setembre les empreses del territori han fet exportacions per valor de 455,5 milions. I novament, per sectors, es torna a reproduir la fotografia que deixa l'acumulat del 2019. L'agroalimentari va créixer un 29,7% en vendes a l'exterior aquest setembre (amb exportacions per valor de 212,9 milions) i els productes químics han davallat un 3,4% (exportant 71,5 milions durant aquell mes).