Reinventa't aplegarà 500 empresaris i debatrà sobre els reptes tecnològics

Sota el títol «Lideratge 4.0-Dirigir en la Quarta Revolució Industrial», el Reinventa't 2019 arriba a la novena edició plenament consolidada entre el sector empresarial de la província de Girona. La iniciativa va sorgir arran de la inquietud dels empresaris i directius de Girona per crear un espai on debatre els reptes i inquietuds del sector i com afrontar els canvis.

En aquesta ocasió, Reinventa't abordarà com les tecnologies emergents, en el mart de la Quarta Revolució Industrial (4RI), unides a una transformació social i a l'emergència climàtica impliquen un nou model de lideratge. El director general l'Associació Espanyola de Directius (AED), Xavier Gangonells, va explicar que «aquesta és de les jornades més importants que hem fet, ja que els empresaris han de fer front a aquest repte tecnològic, que genera noves oportunitats i alhora també amenaces així com també els canvis a què s'haurà de fer front al mercat de treball». Gangonells va afegir que «la competitivitat està en joc i aquest és un repte que han d'afrontar totes les empreses, siguin grans o petites». Fent menció a la Quarta Revolució Industrial, va enumerar possibles canvis que vindran entre el 2020 i el 2030 i suposen una gran transformació a la nostra societat: un 10% dels vehicles seran autònoms, el 90% de la població tindrà accés a internet, hi haurà ciutats sense semàfors i es fabricarà el primer cotxe en 3D.



Tallers simultanis com a novetat

La jornada, que tindrà lloc el proper dimarts, està organitzada per AED i Tribuna de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i CaixaBank i hi participaran 500 directius, empresaris i experts. La jornada de treball tractarà sobre com les empreses han d'afrontar el repte de la sostenibilitat i l'impacte climàtic, el tecnològic, la perspectiva ètica i de governança i l'impacte en el món del treball. Diferents ponents i experts realitzaran intervencions i com a novetat, en aquesta edició, s'han programat 8 tallers que es faran simultàniament amb grups més reduïts sobre les competències clau del nou lideratge. Entre els ponents destaquen Joaquim Vilà, professor de IESE Business School, Josep Maria Bonmatí, director general d'AECOC, Mariona Serra, CEO de Goodgut i Xavier Marcet, president i fundador de la Barcelona Drucker Society entre altres.



Espai per a joves

Reinventa't dedica un espai especial per a joves estudiants universitaris que s'estan a punt de reincoporporar al mercat laboral. Gentilesa de l'Obra Social La Caixa, s'ha programat un espai dedicat a mostrar i debatre les noves competències i tendències del mercat de treball. El director de l'Àrea de Negoci a Girona de CaixaBank, Josep Maria González, va destacar la importància de la presència dels joves a la jornada. «Són claus pel futur del sector empresarial i és important que tinguin el seu espai de participació per veure els reptes que es trobaran».



Perfils diversos i enriquidors

El perfil de persones que participaran a la jornada és molt hetereogeni. Gangonells va explicar que «hi ha una gran part de públic fidel, que repeteix any rere any, però en general és molt heterogeni, molt representatiu del model directiu de les comarques gironines. Està format bàsicament per empresaris, persones que estan en comitès de direcció, petits empresaris, emprenedors, start-ups i estudiants».

Va afegir que «són perfils diversos però alhora molt enriquidors, que afronten reptes molt semblants». A banda, va concloure que «molts dels que repeteixen a les edicions de la jornada veiem des la organització com ha evolucionat el seu negoci, que va començar com una petita iniciativa i s'ha anat fent gran».